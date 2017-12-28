Sahte diş doktoru gözaltına alındı

AKSARAY'da müstakil bir evde diş tedavisi yapan, bir hastanede diş teknisyeni olarak çalışan Özkan Y. (29) gözaltına alındı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaçören ilçesinde tek katlı müstakil bir evde diş tedavisi yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün eve operasyon düzenledi.

Operasyonda Ağaçören Devlet Hastanesi'nde diş teknisyeni olarak çalışan Özkan Y. gözaltına alındı. Diş hastanesini anımsatan evdeki tüm tıbbi cihazlara ise el konuldu. Özkan Y. jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.