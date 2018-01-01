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02.01.2018 03:00

Sahnede hamile olduğunu açıkladı

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Sahnede hamile olduğunu açıkladı
Şarkıcı Nadide Sultan, Abant'ta sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konsere gelenlere, "Sahnede beni tek izlemiyorsunuz" diye seslendi.

‘Konyalım’ şarkısı ile şöhreti yakalayan şarkıcı Nadide Sultan Bolu Abant’ta sahneye çıktı. Yeni yıla girerken seyircilerine ilk defa bir şeyi açıklayacağını söyleyen şarkıcı, hamile olduğunu söyledi.

Nadide Sultan, kendisini izlemeye gelenlere “Sahnede beni tek seyretmiyorsunuz. İlk defa burada açıklıyorum. Yeni yıla anne olarak giriyorum. Hayatımda ilk defa 55 kilo oldum, yakışmış mı?” diye sordu.
(Kaynak: Hürriyet)

 

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