Şahan Gökbakar'a Kayhan şoku!

Şahan Gökbakar'ın son filmi Kayhan'ın ilk üç gün rakamları belli oldu. 252.458 izlenme sayısıyla beklentilerin bir hayli gerisinde kaldı.

Şahan Gökbakar’ın son filmi ‘Kayhan’ın hafta sonu izlenme oranları Boxoffice Türkiye tarafından açıklandı. Verilere göre Kayhan filmi ilk 3 gün 242.458 izlenme oranına ulaştı. Şahan Gökbakar’ın beklentilerin altında kalan Celal ile Ceren filmi dahi ilk üç gün açılışında 601.334 kişi tarafından izlenmişti. Şahan Gökbakar’ın gişe rekortmeni filmi Recep İvedik 5 ilk 3 günde 1.646.846 kişi tarafından izlenmişti.

Cem Yılmaz'a meydan okumuştu

Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın son filmi Arif V 216 vizyondayken yaptığı Kayhan paylaşımına "Gerçekten gülmeye az kaldı" notunu düşmüş ve Yılmaz'a meydan okuma olarak algılanmıştı. Cem Yılmaz'ın filmi Arif V 216 ilk üç gününde 1.331.691 izlenme sayısıyla açılış yapmış ve 5 milyon sınırına dayanmıştı