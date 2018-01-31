Şahan Gökbakar en büyük hayalini açıkladı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, SHOW TV’nin sevilen programı ‘Seda Sayan’la’ya açıklamalarda bulundu.

‘Seda Sayan’la programına samimi açıklamalarda bulunan Şahan Gökbakar, sempatik tavırlarıyla izleyenleri gülümsetti.



Gökbakar, yıllar önce Hülya Avşar ile yaptığı tenis maçı anısını anlatarak, “Aslında biz oynadık, Hülya Avşar sadece topa vurdu” diyerek güldürdü.

Ünlü komedyen, “En büyük hayalim çocuklarımı sağlıklı büyütmek.” dedi.



Eşini yere göğe sığdıramayan Gökbakar, “Selin benim için çok değerli, Allah ağzımızın tadını bozmasın” ifadelerini kullandı.