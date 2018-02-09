Şahan Gökbakar: Beni kovmuşluğu var!

Gişe rekortmeni Şahan Gökbakar’ın 9 Şubat’ta (yarın) vizyona girecek olan yeni filmi ‘Kayhan’ın galası önceki akşam Kanyon AVM Cinemaximum Sinemaları’nda gerçekleştirildi.

Gökbakar yönetmen kardeşiyle sette olan anısını da esprili bir dille paylaştı. Başrolde Şahan Gökbakar’ın olduğu, Togan Gökbakar’ın yönettiği Çamaşırhane Film yapımcılığında vizyona girecek olan filmin galası ünlüler geçidine sahne oldu. Galaya el ele gelen Şahan- Selin Gökbakar çifti ilgi odağı olurken davetliler arasında Engin Altan Düzyatan- Neslişah Alkoçlar, Mustafa Ceceli, Selçuk Aydemir, Murat Cemcir, Zuhal Topal-Korhan Saygıner, Işıl- Rüştü Rençber, Nilgün Belgün ve kızı Oylum Şahin, Yılmaz Ulusoy, Hakan Ural, Cemal Hünal-Lale Cangal ve Emir Aksüt gibi isimler yer aldı.

‘Kayhan’ filmiyle ilgili heyecanını paylaşan Şahan Gökbakar “Bizim için yeni bir heyecan, yeni bir karakter. Televizyonda yapmıştık skeç olarak ama film olarak hayatımıza yeni girdi. Biliyorsunuz Recep İvedik’leri yapıyoruz. Böyle başka filmler de yapacağız. İnşallah seyircimiz mutlu olur ve bol bol güler. Beklentimiz bu” dedi.

“TOGAN’IN BENİ SETTEN KOVMUŞLUĞU VAR”

Kardeşi Togan Gökbakar ile iş birliklerini esprili bir dille anlatan Şahan Gökbakar “Yönetmen her zamanki gibi son derece şıktı. Sette smokinini eksik etmezdi. 7/24 böyle çalışır kendisi. Böyle bir tarz belirledi. İyi anlaşıyoruz. Abi kardeş olmanın getirdiği kolaylıklar var ama sette abi kardeş durumumuz yok. Patron kendisi olduğu için güzel kalaylar bizi. Beni setten kovmuşluğu var, sonra baktılar ne yapacaklar ben olmayınca. Mecbur geri çağırdılar” şeklinde konuştu.

Recep İvedik ve Kayhan karakterlerinin çok farklı olduğunu vurgulayan Şahan Gökbakar “Fragman Recep İvedik’ten sonra en fazla izlenen ikinci fragmanımız oldu. Bence Recep’i geçmez diyorum. Recep’i de biz yaptığımız için sorun yok. Birbirleriyle alakaları yok. İki uç diyebiliriz. Dışlanmışlıkları ezilmişlikleri ve ötelenmişlikleri benziyor olabilir. Kendine ait bir dünyası var. Ben çocukluğumda böyle şeyler yaşamadım” açıklamasını yaptı.

“EVDE EŞİMDEN BASKI GÖRÜYORUM”

Gökbakar, ‘ Recep İvedik’i geçme konusunda baskı hissediyor musunuz?’ sorusunu ise “Evde baskı görüyorum eşimden. Biz tamamen sevdiğimiz hikayeleri filmleştirmek için çabalıyoruz, onun yanında da seyircimizi güldürmek amacını güdüyoruz. Birinci amacımız hep bu oldu. Recep İvedik gişeleri çok yukarıda olduğu için ister istemez bizim yaptığımız diğer filmler de onunla kıyaslandığında bir baskı var mı sorusu oluyor ama şu ana kadar en az 2 milyon yapmışız gişe. 2 milyon yapacağım diye de bir insan baskı duyar mı bilmiyorum. Böyle bir sıkıntı duymuyoruz. Bu çok ciddi bir rakam, belki Türkiye’de 150 film çekiliyorsa yılda, 2 milyonu geçen bir elin parmaklarını geçmez. Dolayısıyla bir baskımız yok. Çok rahatız ve eğleniyoruz. Her filmin kendine göre kısmeti oluyor, bizim de karne günümüz bugün” diye yanıtladı.

Şahan Gökbakar, yakın arkadaşları Engin Altan Düzyatan ve Mustafa Ceceli’nin kendisiyle bir filmde oynamaya sıcak bakması konusunda “Mustafa Ceceli, Engin Altan Düzyatan, ben de onlarla oynamayı çok isterim. Birbirini tanıyan insanların bir arada olması güzel ama projeye bağlı. Mustafa müzik dünyasını kasıp kavuruyor, Altan dizi dünyasını, biz de sinema dünyasını birazcık ucundan kasıp kavuruyoruz. Çocukluk arkadaşlarının böyle olması güzel olmuş” yorumunda bulundu. Yönetmen Togan Gökbakar “Eğlenceli bir film oldu, umarım izleyenler de beğenir. Biz bir filme karar verirken kendi eğleneceğimiz filmi çekiyoruz. İnsanlar da eğlenirse ortak noktada buluşulmuş oluyor. Bu da eğlenerek çektiğimiz, yazarken eğlendiğimiz bir filmdi. Sonucu da öyle olur inşallah” dedi.

Filmin oyuncularından İrfan Kangı “Recep İvedik’in başarısı zaten malumunuz. Sette söylemiştim, önümüzdeki proje Kayhan vs Recep olmalı. Aynı filmde buluşsalar güzel olur. İnşallah yeni bir rekor gelsin. Recep de zirvede yalnız olmadığını anlasın” diyerek iddialı konuştu. Gökbakar, bunun üzerine “Marvel karakterleri gibi böyle bir şey yapılabilir” şeklinde konuştu.

Gecenin konuklarından Mustafa Ceceli “Yol yorgunuyum. Hem Rize hem Trabzon’da Karadeniz sahilinin tamamında çekim yaptık ama hava çarptı. İstanbul’da 10 saat uyumuşum, hala kendime gelemedim. İkinci günü sahil tarafına indik. İlk defa ağ attım. Zor bir deneyimmiş. Karadeniz Karadenizliğini yaptı” dedi.