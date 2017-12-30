Sahada korku dolu anlar

Manchester United, Premier Lig'in 21. maç gününde Southampton'ı ağırladı. 0-0 biten mücadelenin henüz 10. dakikasında yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu.

Habertürk- Kırmızı Şeytanlar'ın Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, 10. dakikada sakatlandı ve sevenlerini korkuttu.

Southamptonlı futbolcu Wesley Hoedt ile hava topuna çıkan Lukaku, rakibiyle kafa kafaya çarpıştı.

Golcü oyuncu bu mücadele sonrasında yerde kaldı.

Yerde kısa süreli olarak bilinç kaybı yaşayan yıldızın bayıldığı kaydedildi.

İngiliz basınında çıkan ilk haberlere göre Lukaku, saha içerisinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Maçın ikinci yarısı esnasında gelen haberler ise futbolseverleri sevindirdi.

Kulüp doktorlarının yaptıkları ilk inceleme sonrasında Lukaku'nun, korktukları kadar ciddi durumunun olmadığı anlaşıldı.

Hastaneye götürülmediği kaydedilen oyuncu, kafa çarpışması yaşadığı için iki gün gözlem altında tutulacak.

Maç öncesinde konuşan Portekizli menajer Jose Mourinho, Lukaku'yu çok kullanması üzerine yöneltilen soruyu yanıtlamıştı.

Başarılı çalıştırıcı, "Lukaku'yu çok oynattığımın farkındayım ancak oynatmaya mecburum."

"Zlatan henüz fiziksel olarak üst düzey durumda değil. Mecburen oynatıyorum ancak onu dinlendirmek de istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yaz Manchester United'a transfer olan 24 yaşındaki yıldız, toplamda 29 maça çıktı.