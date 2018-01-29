Sağlıkta şiddete ders niteliğinde karar

Urfa’nın Siverek İlçesi’nde 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi Dr. Süleyman Tekeş, görevi başındayken bıçak çekilmesi suretiyle şiddete maruz kalmıştı.

Olay savcılığa intikal etmiş ve dava açılmıştı. Şanlıurfa Aile Hekimliği Derneği (ŞUAHED) avukatının takip ettiği “sağlıkta şiddet” davası yaklaşık 1 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme bu sefer “sağlıkta şiddet” olayında verilen cezayı ertelemedi, paraya çevirmedi, olması gereken oldu ve Dr. Tekeş'i dövüp bıçaklamaya kalkışan Yakup E. 4 yıl 2 ay, babası Osman E. ise 3 yıl, 4 ay, 18 gün hapis cezasına çarptırdı..

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) adına açıklama yapan, Dernek Başkanı Dr. Kutbettin Demir, Sağlıkta şiddet olaylarının cezasız kalması son zamanlarda bu tarz olayların artmasına neden olduğunu belirterk “Bu mahkeme kararının emsal teşkil edeceğini ve şiddeti önlemede etkili olacağını düşünüyoruz, ancak daha etkili olabilmesi için en kısa sürede ‘Etkin bir sağlıkta şiddet yasası’nın derhal hayata geçmesi adına çalışmaya devam edeceğiz. Ertelenmiş, paraya çevrilmiş ya da açıklanması geriye bırakılmış hükümlerle, hukuk bu şiddetin önüne geçemeyecek, darp edilenin içine su serpemeyecektir. Geçmiş olsun ve kınama mesajlarının işe yaramadığının bilincindeyiz.” dedi.

Dr. Demir, en son hekime şiddet olayına bir Aile Hekiminin maruz kaldığını beliterek şunları söyledi:

“Pendik ilçesi Hatice Kuşçulu Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan, İSTAHED’in komisyonlarında aktif olarak çalışan ve Pendik İSTAHED İlçe Başkanı olarak görev yapan arkadaşımız Dr. İsmail Burçin Yalçın, 24 Ocak 2018 tarihinde saat 11.00 civarında, yasal olmayan talebi yerine getirilmediği bahanesi ile hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldı. Kendisine kayıtlı bile olmayan bir hastanın yakını, hastasını getirmeden ilaç yazdırmak istemiş ve tabii ki bu talep doktor arkadaşımızca yerine getirilmemiş, hasta yakınına da “Hastayı görmeden ilaç yazmanın kanunen suç olduğu, hastanın kayıtlı hekimine bizzat başvurması gerektiği, yatalak ise de evde bakım birimine başvuru yaparak hizmet alabilecekleri” söylenmiştir. Bunun üzerine hasta yakını Dr. Yalçın’a saldırmış ve darp etmiştir. Bu olayla ilgili olarak Hukuk komisyonumuzun da müdahelesi ile darp raporu alınırken İş Kazası bildirimi de yapılmıştır, bundan sonraki süreç de bunun üzerinden yürütülecektir. Aylardır ilçe ilçe dolaşıyor, hukuksuz işlem yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Ama biliyoruz ki bizler ne kadar etik ne kadar olması gerektiği gibi çalışırsak o kadar şiddette maruz kalma riskimiz de artıyor. Bu nedenle demiştik ki, yanlış iş yaparsak hukuk, yapmazsak hastalar hesap sormaya kalkar. Tam da bu vaka ile öyle oldu. Hastasını getirmeyen, hatta arkadaşımızda kaydı olmayan bir şahıs hesap sormaya kalkmıştır. Elbette o hesabı kendisi hukuk önünde verecek, ama biliyoruz ki bu bizi mutlu etmeyecek, şiddeti önlemeyecektir. Her ne kadar bunun adı kaza olmasa da hukuken yeni bir adım atarak darp raporu ile birlikte iş kazası bildirimi de yapılmıştır. Kendisine 4 gün istirahat verilmiştir, bu dört gün için yerine vekil bırakmazsa bir de ücreti kesilecektir. İş kazası ve idarenin bu kazaları önleme görevi konusunda da gereken girişimler bu sayede başlatılacak ve takibi yapılacaktır.”

Yarın eylem var

Dernek olarak bu konuda gereken hukuki girişimlerde arkadaşımızla birlikteyiz, diye konuşan Dr. Demir, “30 Ocak Salı günü saat 15:00’de Pendik Hatice Kuşçulu ASM’de basın açıklaması için ilçe başkanlarımız ve tüm duyarlı meslektaşlarımız ile buluşacağız. Basın açıklamamıza tüm sağlık STK’larını ve basın kuruluşlarını bekliyoruz.” diye konuştu.