Sağlıklı dişler bebeklikten başlıyor

Ağız ve diş gelişiminin sağlıklı olabilmesi, güzel bir gülüşe sağlıklı dişlere sahip olabilmek için bebeklikten itibaren bir çok konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Ortodonti Uzmanı Doç.Dr.Ruhi NALÇACI diş sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

NALÇACI ''Doğumundan itibaren bebeğimizin cilt bakımına önem veririz, güneşe çıkmadan önce güneş kremi kullanmaya özen gösteririz, nemlendiricilerle, kremlerle cildi zarar görmesin diye uğraşırız. Kendi cildimiz için benzer şekilde düzenli cilt bakımı ve günlük uyguladığımız koruyucu-iyileştirici ürünlerle sürekli olarak ciddi bir mesai harcarız. Zira cildimiz zarar görmeden önce önlem almak, güneşin, soğuğun yıpratıcı etkilerine karşı sürekli olarak teyakkuz halinde kalmak yaşam boyu sağlıklı bir cilde sahip olmak için olmazsa olmazdır.''dedi.

Peki cildimiz kadar önemli olan hatta ihmal edildiğinde ciddi fonksiyon ve estetik kayıplara neden olan, ani gelişen ağrılar yüzünden bizlere ve çocuklarımıza kabus yaşatabilen dişlerimize nasıl bakmalıyız? Cildimiz için ciddi bir emek harcar kendi dişlerimiz için tek gündem hangi diş macununu kullanmamız gerektiği mi olmalıdır? Yalnızca iyi bir diş macunu seçerek tüm diş-çene problemlerinden kendimizi ve çocuğumuzu kurtarabilir miyiz?

Doç.Dr .Ruhi NALÇACI sözlerine şöyle devam etti;

Maalesef sağlıklı güzel dişlere kavuşmak için yalnızca diş macunu seçimine önem vermek yeterli değil ! Günümüzde ozon tabakasının delinerek zararlı güneş ışınlarına maruz kalmamız gibi, aslında dişlerimiz için de ozon tabakası delinmiş durumda! Yüksek glikoz şurubu içeren yiyecekler, şekerlemeler, asitli ve gazlı içecekler maalesef dişlerimizin kaldıramayacağı seviyelerin üzerinde zarar veriyor, yaygın çürüklere, çapraşıklığa,estetik ve fonksiyonel kayıplara neden oluyor. İki yaşından sonra devam eden parmak emme alışkanlığı, uzun süren biberon veya emzik kullanımı, çocuğumuzun tüm yaşamı boyunca çene ve dişlerinde problemler yaşamasına neden olabilir. Benzer şekilde yanlış beslenme alışkanlıkları, süt dişleri tamamlandığı halde

blenderden geçirilerek hazırlanan yiyecekler, gece biberonla şekerli süt içme, yaygın çürüklere, hatta çiğneme fonksiyonunun oluşmasında problemlere neden olabilir.

Peki bu sorunlardan nasıl korunabiliriz?

İlk olarak doğumdan itibaren bebeğimizin ağız sağlığına önem vermeliyiz. Artık ülkemizde de bebeklere göre diş fırçaları diş macunları kolay bir şeklide bulunabiliyor. Hatta ellerini kullanmaya başladıktan sonra dişlerini yumuşak fırçalarla kendileri bile fırçalayabilirler ki yaşam boyu fırçalama alışkanlığını kazanmanın en kolay yolu budur. Düzenli fırçalama alışkanlığı ve çocuk diş doktoruna belli aralıklarla yapılan ziyaretlerle daimi dişler çıkana kadar süt dişlerinin ağızda kalmasının sağlanması, alttan gelecek olan yeni dişlerimizin de sağlıklı ve düzgün olmasını sağlayacaktır. Zira diş çapraşıklıklarının en önemli sebeplerinden biri süt dişlerinin zamanından önce düşerek daimi dişlerin eğri çıkmaları veya gömülü kalmalarıdır.

Diğer dikkat etmemiz gereken konu ise yukarıda bahsettiğimiz alışkanlıkların erken dönemde bırakılmasıdır. İki yaş itibariyle parmak emme, biberon-emzik alışkanlığı bırakılmalıdır. Beş yaşına kadar bu alışkanlıklar bırakılmazsa çene ve dişlerde problem yaşanması kaçınılmazdır. İleriki dönemde alışkanlık kırılmadan yapılacak tedaviler ise maalesef başarılı olamayacaktır. Eğer çocuğunuzda alışkanlıkları kırmakta zorlanıyorsanız kısa süre içinde ortodonti uzmanına mutlaka muayene ettirmelisiniz. Altı yaşından sonra yapılacak telkinler ve basit önlemlerle kalıcı problemlerin önüne geçmek mümkün olmaktadır. Ama unutmayalım ki ilkokul dönemine kadar yerleşmiş bu tip alışkanlıkları kırmak çok zor olmaktadır. Çocuklarımız için almamız gereken bir diğer önlem de daimi dişlerin,zararlı etkenlere karşı çürümeden önce korunmasıdır. Çocuk diş doktorunun muayene sonrası tavsiye ettiği çürük oluşumunu engelleyici yüzey vernikleri, flor ve fissür örtücülerin uygulanması çürüklere karşı olan direnci arttıracaktır. Yine son yıllarda geliştirilen mineral içeren jel formlarının hafif çürük başlangıçlarına uygulanması çürük oluşumunun engellenmesini sağlayacaktır.



Erişkin hastalar için de artık diş bakımı yalnızca diş fırçalamaktan ibaret değil. Beslenme tarzımızın değişmesine bağlı olarak artık dişlerimiz daha çok ara yüzeylerden çürüyor. Dolayısıyla yalnızca dişlerimizin ön yüzeyini temizleyen diş fırçasının yanında diş ipi kullanımı iyi bir diş bakımı için artık olmazsa olmaz. İmplant veya protez kullanan bireylerde ise ara yüz fırçaları mutlaka günlük bakımımıza eklenmesi gereken yardımcı aygıtlar. Yine diş minesini güçlendiren mineral içeren jel formlarının erişkin hastalarda da kullanılması dişlerin çürüğe karşı direncini arttırarak çürüklerin oluşmasını hatta çürük başlangıçlarının ilerlemesini, bazı vakalarda dişin dolgu olmadan da eski haline dönmesini sağlayabilir. Periyodik diş bakımı ve diştaşı temizliği, otuzlu yaşlardan sonra çekilen dişlerin yerine implant yapılmamışsa implant tedavisinin yaptırılması, özellikle kadınlarda kemik erimesine bağlı oluşan diş boşluklarının ortodontik tedavi veya protezlerle kapatılması daha uzun ömürlü sağlıklı dişlere kavuşmamız için mutlaka başvurmamız gereken tedavi yöntemleridir.

