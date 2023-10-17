Zayıflamaya yardımcı Türk kahvesi tarifi: İçine bir kaşık atılırsa tığ gibi inceltiyor

Zayıflamak için Türk kahvesine tarçın katmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Bir kaşık atmak yeterli oluyor...

Zayıflamaya yardımcı Türk kahvesi tarifi: İçine bir kaşık atılırsa tığ gibi inceltiyor - Resim: 1

Türk kahvesine eklediğiniz tarçın, kilo vermenize yardımcı olacak.

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Zayıflamaya yardımcı Türk kahvesi tarifi: İçine bir kaşık atılırsa tığ gibi inceltiyor - Resim: 2

Özellikle sabahları aç karnına içilen Türk kahvesi, metabolizma dostu sayılır. Metabolizmayı motor gibi çalıştıran Türk kahvesinin etkisi, tarçınla birleşince iki katına çıkıyor.

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Zayıflamaya yardımcı Türk kahvesi tarifi: İçine bir kaşık atılırsa tığ gibi inceltiyor - Resim: 3

Tarçın, metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissi yaratır ve kan şekeri dalgalanmalarını dengeleyebilir. Ayrıca antioksidanlar bakımından zengindir ve sağlığa birçok fayda sağlar.

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Zayıflamaya yardımcı Türk kahvesi tarifi: İçine bir kaşık atılırsa tığ gibi inceltiyor - Resim: 4

TÜRK KAHVESİNE EKLEYECEĞİNİZ TARÇINLA ZAYIFLAYIN

Sabahları Türk kahvenize bir miktar tarçın eklemek enerji verici olabilir.

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Zayıflamaya yardımcı Türk kahvesi tarifi: İçine bir kaşık atılırsa tığ gibi inceltiyor - Resim: 5

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaygınlaşan soğuk algınlığı, bronşit veya grip gibi hastalıklarda faydalı olacağının altı çizildi.

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Zayıflamaya yardımcı Türk kahvesi tarifi: İçine bir kaşık atılırsa tığ gibi inceltiyor - Resim: 6

Uzmanlar, özellikle kadınların tarçın tüketmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Zayıflamaya yardımcı Türk kahvesi tarifi: İçine bir kaşık atılırsa tığ gibi inceltiyor - Resim: 7
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Zayıflamaya yardımcı Türk kahvesi tarifi: İçine bir kaşık atılırsa tığ gibi inceltiyor - Resim: 8
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