Zayıflamaya yardımcı Türk kahvesi tarifi: İçine bir kaşık atılırsa tığ gibi inceltiyor
Zayıflamak için Türk kahvesine tarçın katmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Bir kaşık atmak yeterli oluyor...
Türk kahvesine eklediğiniz tarçın, kilo vermenize yardımcı olacak.
Özellikle sabahları aç karnına içilen Türk kahvesi, metabolizma dostu sayılır. Metabolizmayı motor gibi çalıştıran Türk kahvesinin etkisi, tarçınla birleşince iki katına çıkıyor.
Tarçın, metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissi yaratır ve kan şekeri dalgalanmalarını dengeleyebilir. Ayrıca antioksidanlar bakımından zengindir ve sağlığa birçok fayda sağlar.
TÜRK KAHVESİNE EKLEYECEĞİNİZ TARÇINLA ZAYIFLAYIN
Sabahları Türk kahvenize bir miktar tarçın eklemek enerji verici olabilir.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaygınlaşan soğuk algınlığı, bronşit veya grip gibi hastalıklarda faydalı olacağının altı çizildi.
Uzmanlar, özellikle kadınların tarçın tüketmesi gerektiğinin altını çizdi.