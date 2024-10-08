Zayıflamak İsteyenlerin Vazgeçilmezi Olan Limonlu Su Sanıldığı Kadar Masum Değilmiş!

Limonlu su, kilo verme ve sağlıklı yaşam için birçok kişi tarafından tercih edilen bir içecek. Ancak uzmanların yaptığı çalışmalar, aşırı limonlu su tüketiminin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koyuyor. İşte, limonlu su tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar: