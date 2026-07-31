Yüzünüzdeki Kahverengi Lekelerin Tek Suçlusu Güneş Değil! Dermatolog Uyardı

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Aynaya baktığımızda yüzümüzde veya ellerimizde fark ettiğimiz kahverengi lekeler, çoğumuz için can sıkıcı bir estetik problemdir.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Parlak Subaşı, bu lekelerin temel nedeninin cilde rengini veren "melanin" pigmentinin bazı bölgelerde normalden çok daha fazla üretilmesi olduğunu vurguladı. Toplumda her lekenin faturasının güneşe kesildiğini belirten Subaşı, "Güneş ışınlarının yanı sıra hormonal değişiklikler, gebelik, yaşlanma, genetik yatkınlık ve bazı cilt hastalıkları da leke oluşumunu tetikler. Doğru tedavi için önce lekenin kimliği belirlenmeli" dedi.

MELAZMA, YAŞLILIK VE YARA İZLERİ

Uzman Dr. Subaşı, ciltteki koyu renk değişikliklerinin türlerine göre nasıl ayırt edilebileceğini şu kriterlerle açıkladı:

Melazma (Hormonal): Genellikle yüzde simetrik (karşılıklı iki tarafta) olarak görülen kahverengi lekelerdir ve hormonal kaynaklıdır.

Genellikle yüzde simetrik (karşılıklı iki tarafta) olarak görülen kahverengi lekelerdir ve hormonal kaynaklıdır. Yaşlılık Lekeleri: El sırtında ve yüzde zamanla ortaya çıkan, doğrudan geçmişteki yoğun güneş hasarına bağlı lekelerdir.

El sırtında ve yüzde zamanla ortaya çıkan, doğrudan geçmişteki yoğun güneş hasarına bağlı lekelerdir. Postinflamatuvar Hiperpigmentasyon: Sivilce, yanık ya da derin yaralar sonrasında ciltte kalan kalıcı ve koyu renkli izlerdir.

'TEK SEANSTA SÜRPRİZ BEKLEMEYİN'

Leke tedavisinin sabır gerektiren profesyonel bir süreç olduğunun altını çizen Dr. Hatice Parlak Subaşı, hiçbir yöntemin tek bir seansta mucizevi sonuçlar vermeyeceğini hatırlattı. Tedavinin mutlaka kişiye özel planlanması gerektiğini söyleyen Subaşı; leke açıcı kremler, kimyasal peeling, PRP, mezoterapi ve fazla melanin pigmentini lazer ışığıyla parçalayan teknolojik lazer sistemlerinin klinikte başarıyla kombinlendiğini belirtti.

'GÜNEŞ KREMİ KULLANMAZSANIZ EMEĞİNİZ ÇÖPE GİDER'

Tedavinin başarısını korumanın altın kuralının tavizsiz bir güneş koruması olduğunu belirten dermatolog, hayati bir uyarıda bulundu:

"Tedavi ne kadar başarılı olursa olsun, güneşten korunma ihmal edilirse lekeler hızla geri gelir. Bu yüzden hava bulutlu veya kış mevsimi olsa bile en az SPF 50 içeren geniş spektrumlu güneş koruyucular yıl boyunca düzenli kullanılmalıdır."

Subaşı ayrıca yaz aylarında şapka kullanımı gibi fiziksel önlemlerin de şart olduğunu ekledi. Ciltte yeni beliren ya da giderek koyulaşan geçmeyen lekelerin cilt kanseri riski de dahil olmak üzere mutlaka bir dermatoloji uzmanı tarafından incelenmesi gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA