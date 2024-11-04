Yürüyen Zatürre Vakalarında Büyük Artış: Soğuk Algınlığı ile Karıştırılıyor, Uzmanı Uyardı

Yürüyen zatürre vakalarının ABD'de çocuklar arasında yaygınlaşmasının ardından, Türkiye'de de benzer şikayetlerin artmaya başladığı görüldü. Uzmanlar, soğuk algınlığı belirtilerine dikkat çekerek, "Bu hastalık genellikle öksürük, baş ağrısı, halsizlik ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Küçük çocuklarda ishal ve kusma da görülebiliyor" şeklinde uyarıda bulundu.

YÜRÜYEN ZATÜRRE NEDİR?

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, Türkiye'deki artan vaka sayısına dikkat çekerek, "Ülkemizde şu an için istatistiki bir veri olmamakla birlikte, benzer vakalarda artış gözlemleniyor. Yaz aylarında solunum enfeksiyonlarında belirgin bir azalma olurdu; ancak bu yaz bu tür vakalar nedeniyle poliklinik ve acil servislere başvurularda artış yaşandı. Ayrıca bu vakalar, yaz aylarında bile hastaneye yatışları artırdı" dedi.

Prof. Dr. Öktem, zatürreye neden olan çok sayıda virüs ve bakteri olduğunu vurgulayarak, "Bazı bakterilerin neden olduğu zatürre vakalarında yüksek ateş, hızlı nefes alma, solunum sıkıntısı, oksijen seviyesinde düşme gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu durum evde veya hastanede tedavi gerektirebilir" diye ekledi.

HAFİF SEYİRLİ VAKA: AYAKTA ATLATMA

Prof. Dr. Öktem, bazı virüs ve bakterilerin neden olduğu zatürrelerin daha hafif seyrettiğini ve bu hastalığın ayakta atlatılabildiğini ifade etti. "Mycoplasma Pnömoni’nin neden olduğu zatürre genellikle hafif seyrediyor. Bu yüzden bu tür vakalar Amerika'da 'walking pneumonia' (yürüyen zatürre) olarak adlandırılıyor" şeklinde konuştu.

YÜRÜYEN ZATÜRRE BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın belirtilerine değinen Prof. Dr. Öktem, "Özellikle öksürük, baş ağrısı, halsizlik ve ateş gibi bulgular gözlemleniyor. Küçük çocuklarda ishal ve kusma da görülebilir. Ateş olmaksızın burun akıntısı, şiddetli ve haftalarca süren öksürük, astım ataklarının ortaya çıkması ve hışıltı gibi durumlar varsa, özellikle Mycoplasma pnömoninin neden olduğu yürüyen zatürre akla gelmelidir" dedi.

Kaynak: Hürriyet