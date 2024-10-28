Yüksek Tansiyon Nasıl Düşürülür?

Normalde kan basıncının 140/90 mm/Hg’den yüksek olması hipertansiyon olarak tanımlanırken, evde yapılan ölçümlerde bu değer 135/85 mm/Hg’nin üzerinde olduğunda da yüksek tansiyon kabul edilir.

TANSİYONU DÜŞÜREN YÖNTEMLER

Hipertansiyon, başta kalp hastalıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir. Yüksek tansiyonun belirtileri arasında baş ağrısı, kulakta çınlama ve baş dönmesi yer alır. Başlıca risk faktörleri ise yaş, obezite, genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam tarzı, sigara kullanımı, aşırı tuz tüketimi ve stres olarak sıralanabilir.

Yüksek tansiyon durumunda, evde uygulanabilecek bazı doğal yöntemler ile tansiyonu düşürmek mümkündür. Bu yöntemler arasında:

Soğuk Su ile Yıkama: Başın soğuk su ile yıkanması, vücuttaki sinirleri uyararak kan basıncını düşürebilir.

Limonlu Su ve Ayran: Limon suyu ve ayrandaki potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Sarımsak Tüketimi: Sarımsak, damarları genişleterek kan akışını düzenler ve yüksek tansiyonu normalleştirir.

Kuşburnu Çayı ve Kekik Suyu: Bu bitkisel çaylar, hipertansiyon hastalarında kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Muz ve Turunçgiller: Muz, portakal ve greyfurt gibi meyveler, içerdiği flavonoidler sayesinde tansiyonu düşürmeye katkıda bulunur.

Düzenli Egzersiz: Fiziksel aktivite, tansiyonu kontrol altına almanın en etkili yollarından biridir.

Tuz Tüketimini Azaltma: Tuz alımını azaltmak, kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur.

Potasyum Zengini Gıdalar: Muz, avokado, kavun gibi potasyum bakımından zengin gıdalar, tansiyonun düşürülmesine katkıda bulunur.

YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELEN BESİNLER

Yüksek tansiyonu yönetmek için bazı besinler de önerilmektedir. Bunlar arasında:

Yoğurt

Sarımsak

Muz

Avokado

Turunçgiller (portakal, greyfurt)

Yeşil yapraklı sebzeler

Somon ve ton balığı

Baklagiller (mercimek, fasulye)

Kudret narı

Tansiyonun kontrol altına alınması, bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için son derece önemlidir. Ancak yüksek tansiyonun sürekli hale gelmesi durumunda mutlaka bir doktora başvurulması ve gerekli tedavi yöntemlerinin uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem