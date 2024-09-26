Yerin 150 Metre Altında Şifa Buluyorlar

Çankırı'da 14 KOAH hastası, kentteki özel bir hastanede yapılan tetkiklerin ardından, Hititler döneminden bu yana tuz elde edilen ve 'Yer Altı Tuz Şehri' olarak bilinen 5 bin yıllık mağaraya götürüldü. Hastalar, 15 gün süresince her gün 4 ila 6 saat arasında bu mağarada kalacak ve burada uzman doktorların gözetiminde çeşitli egzersizler ve etkinlikler gerçekleştirecekler. Programın sonunda, hastalar uzman hekimler tarafından yeniden muayene edilerek tedavi sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

“TUZ TEDAVİSİNİN FAYDALARINI İSPATLAMAK İSTİYORUZ”

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Op. Dr. Erhan Buru, "Projemizin amacı ülkenin dört bir yanından toplamaya çalıştığımız KOAH hastalarını öncesi ve sonrası değerlendirerek tuz tedavisinin faydalarını ispatlamak üzere yaptığımız bir sistem. Bugün tedavinin ikinci günü, hastalarımız burada misafir ediyoruz, gerekli tedavilerini yapıyoruz. Hastalarımız 15 günlük tedavi süreci sonrasında tekrar muayene edilecek, tetkikleri istenecek ve sonrasında faydaları masaya yatırılacak. Hedefimiz tuz tedavisinin faydalarını ispatlamak" ifadelerine yer verdi.

“BRONŞİT HASTALARI İÇİN ÇOK UYGUN BİR ORTAM”

Dahiliye Doktoru Tuba Öztürk Haliloğlu ise "Öncesinde hastalarımızın tetkikleri yapıldı. Yürüme testleri yapıldı. 15 günün sonunda hastalarımızın yürüyüş kapasitelerinde, balgam miktarlarında, öksürüklerin azalmasında bir iyileşme bekliyoruz. Planımız bu yönde. Daha önce böyle çalışmalar yapılmış ama henüz KOAH ve astım hastalarına yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bizim çalışmamız hastanın hayat kalitesini artırmak, efor kapasitelerini artırmak üzerine olacak. Günlük hayattaki yaşam becerilerini sürdürebilmek için uyguladığımız bir proje olacak. Gün içerisinde 4-6 saat arasında vakit geçirecekler. Ebru çalışmaları, taş oyma çalışmaları gibi bazı etkinliklerimiz olacak. Tuz mağarası nem olarak, ısı olarak bronşit hastaları için çok uygun bir ortam. Tuzun bakteri öldürücü etkisi, salgı azaltıcı etkisi mevcut. Bundan faydalanmayı planlıyoruz. 14 hastamızın gelişinde bütün testlerini uyguladık; kan sayım testleri, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri yapıldı. Bitiminde tekrardan bu testleri uygulayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA