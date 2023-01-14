Yeni varyant, Türkiye'de yaygınlaşıyor: Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin!
Dünya genelinde yayılmaya başlayan özellikle de ABD'deki yayılım hızıyla dikkat çeken Kovid-19'un alt varyantlarından Kraken'in Türkiye'de de yaygın hale geleceği tahmin ediliyor. Henüz alarm verilmese de bazı belirtileri gösteren hastaların, vakit kaybetmeden acil servislerine başvurması şart.
Kraken ismi verilen ve Kovid-19'a neden olan Omikron alt varyantının Türkiye'de yaygın hale geleceği öngörülüyor. Henüz tehlike arz etmeyen ancak hızlı bir şekilde yayılan virüste bazı belirtiler ise beklemeden acil servislere başvurmayı gerektiriyor. Konu hakkında, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, çok önemli bilgiler aktardı.
ABD'de hızla yayılan "Kraken" isimli, Kovid-19'a yol açan Omikron alt varyantının Avrupa ile birlikte Türkiye'de de yaygın hale gelebileceği, ancak şu aşamada endişe etmeyi gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, AA muhabirine, ABD'de hızla yayılan Kovid-19'un "Kraken-XBB.1.5" alt varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezince (ECDC), söz konusu yeni varyantın izlenmesi gereken varyantlar sınıfına alındığını anımsatan Kayıpmaz, son dönemde Kraken varyantının Kuzey Amerika'da görüldüğünü söyledi.