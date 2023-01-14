Yeni varyant, Türkiye'de yaygınlaşıyor: Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin!

Kraken ismi verilen ve Kovid-19'a neden olan Omikron alt varyantının Türkiye'de yaygın hale geleceği öngörülüyor. Henüz tehlike arz etmeyen ancak hızlı bir şekilde yayılan virüste bazı belirtiler ise beklemeden acil servislere başvurmayı gerektiriyor. Konu hakkında, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, çok önemli bilgiler aktardı.