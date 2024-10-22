Yeni Ölümcül Salgın Lassa Ateşi Hızla Yayılıyor: Şimdiden 21 Can Aldı

Edo eyaletinde salgın hakkında açıklama yapan Dr. Joseph Okoeguale, Lassa ateşinin farklı bölgelere yayıldığını belirterek, eyalet genelinde 240 vakanın tespit edildiğini ve bu vakalar sonucunda 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

AFRİKA’DA HIZLA YAYILIYOR

Lassa ateşi, Nijerya’nın yanı sıra Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde de görülmeye devam ediyor. İlk olarak Nijerya'da 1969 yılında Borno eyaletinde tespit edilen hastalık, o günden bu yana tekrarlayan salgınlara neden oluyor. Nijerya hükümeti 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Bu yıl Nijerya genelinde hastalıktan ölenlerin sayısı 170’i aşmış durumda. Hükümet, hastalığın tedavisi için üç farklı ilaç belirlediklerini duyurdu.

LASSA ATEŞİ NEDİR?

Lassa ateşi, fare dışkısı yoluyla bulaşan bir virüs. Sağlık Bakanlığı, hastalığın genellikle gıdalar ve solunum yoluyla insanlara geçtiğini, insandan insana da bulaşabildiğini belirtiyor. Özellikle sağlık birimlerinde yeterli koruyucu önlemler alınmadığında, hastalığın yayılması hızlanıyor. Ayrıca, tekrar tekrar kullanılan tıbbi malzemeler de hastalığın yayılmasına yol açabiliyor.

Hafif vakalarda ateş, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler görülürken, hastaların yüzde 20’sinde semptomlar daha ciddi bir hal alıyor. Diş eti, göz ve burun kanamaları, solunum güçlüğü, kusma, göğüs ve karın ağrısı gibi semptomlar görülebiliyor. Hastalığın en tehlikeli etkilerinden biri ise çoklu organ yetmezliğine bağlı ölümler.

SALGININ EN YAYGIN ETKİSİ SAĞIRLIK

Lassa ateşinin en sık görülen kalıcı etkilerinden biri sağırlık. Üç vakadan birinde, çeşitli derecelerde işitme kaybı meydana geliyor ve çoğu hastada bu durum kalıcı oluyor. Hastalığın şiddeti, sağırlığın derecesini etkilemiyor; hafif vakalarda da ciddi vakalarda olduğu gibi sağırlık görülebiliyor.

Uzmanlar, salgının kontrol altına alınabilmesi için hızlı ve etkili önlemler alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA