Yeni Covid-19 varyantı KP.3'ün semptomları açıklandı: Aşılar etkili olacak mı?

Dört yıldan fazla süredir küresel salgına neden olan COVID-19 virüsü, mutasyon geçirmeye devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan KP.3 varyantının semptomları belirlendi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Sözcüsü Rosa Norman'ın açıklamasına göre, KP.3 virüsleri Amerikan SARS-CoV-2 vakalarının yüzde 16 ila 37'sini oluşturuyor. Ancak Norman, bu artışın toplam enfeksiyon sayısının düşük olacağını belirtti.

KP.3'ÜN SEMPTOMLARI

CDC'nin listelediği KP.3 varyantının semptomları, önceki varyant JN.1'le aynı: Ateş/titreme, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, mide bulantısı/kusma ve ishal.

Uzmanlar, yeni varyantların semptomlarının kişiden kişiye değişebileceğini de vurguluyor.

AŞI ETKİLİ OLACAK MI?

Epidemiyolog Adrian Esterman, sonbaharda piyasaya sürülecek güncellenmiş aşıların KP.3 varyantına da etkili olacağını umduğunu söyledi.

Esterman, JN.1 veya FLiRT alt varyantlarından birine dayanan ve daha iyi koruma sağlayan yeni bir aşının Eylül ayı civarında piyasaya sürüleceğini duyurdu.