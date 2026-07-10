Yazın Serinleten Zehir: Dondurmada 'Soğuk Zincir' Kırılırsa Hastanelik Edebilir

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti dondurmanın yanlış saklama ve hijyen koşullarında ölümcül gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirterek, eriyip yeniden donan kristallenmiş dondurmalara karşı hayati uyarılarda bulundu.

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Yazın Serinleten Zehir: Dondurmada 'Soğuk Zincir' Kırılırsa Hastanelik Edebilir
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Yazın serin lezzetlerinden dondurma, yanlış koşullarda üretildiğinde veya saklandığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar, açıkta satılan, ambalajı zarar görmüş ya da içeriği bilinmeyen dondurmaların tüketilmemesini gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, dondurmanın protein, karbonhidrat, yağ ve A, B, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin bir gıda maddesi olduğunu söyledi. Dondurmanın yaz- kış tüketildiğini hatırlatan Toprak, "Ama dondurma yaparken oldukça dikkat etmek gerekir. Özellikle dondurma karışımın iyi derecede pastörize edilmesi gerekir. Edilmezse, patojen dediğimiz hastalık yapıcı mikroorganizmaların üremesi sonucu ciddi halk sağlığı problemleri yaratabilir. Dondurmayı tüketirken güvenilir yerlerden almak lazım. Özellikle seyyarlardan, sokak satışlarından kaçınmak lazım" dedi.

Yazın Serinleten Zehir: Dondurmada 'Soğuk Zincir' Kırılırsa Hastanelik Edebilir - Resim : 1

KAŞIK SUYU DETAYINA DİKKAT

Toprak, satış esnasında yapılan en büyük hatanın ise dondurma kaşığının bekletildiği su kapları olduğunu vurguladı:

"Dondurma kaşığının içinde durduğu su durağan kalırsa, mikroorganizmalar bu suda hızla çoğalır ve kaşık yoluyla dondurmaya bulaşır. Severek tükettiğimiz dondurma yüzünden zehirlenip yaz tatilinin mahvolmasını istemiyorsak, o suyun sıklıkla değiştirildiğinden emin olmalıyız."

Yazın Serinleten Zehir: Dondurmada 'Soğuk Zincir' Kırılırsa Hastanelik Edebilir - Resim : 2

'KRISTALLENMİŞ DONDURMA ALMAYIN'

Ambalajlı dondurmaların tüketiminde de "soğuk zincir" kuralının altını çizen Uğur Toprak, paket bütünlüğü bozulmuş ürünlerin kesinlikle alınmaması gerektiğini söyledi.

Yazın Serinleten Zehir: Dondurmada 'Soğuk Zincir' Kırılırsa Hastanelik Edebilir - Resim : 3

Şekli bozulmuş, erimiş ve buz dolabında tekrar dondurulmuş (kristallenmiş) ürünlerin zehir saçabileceğini belirten Toprak, ambalajlı ürünlerde Tarım ve Orman Bakanlığı işletme kayıt numarası ile son tüketim tarihinin mutlaka kontrol edilmesini, dondurma satın alındıktan sonra ise erimesine fırsat verilmeden en hızlı şekilde buzluğa ulaştırılmasını önerdi.

Kaynak: DHA

Etiketler
dondurma gıda zehirlenme
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