Yaz aylarının sinsi hastalığına dikkat! Ölüme bile götürebilir...

Yaz zatürresi bakterileri sulu ortamlarda ürer

İlk defa 1976 yılında ABD’de leyjonerler toplantısında salgın olarak görüldüğü için yaz zatürresine ‘Lejyonella pnömonisi’ denildiğini ifade eden Atamer, “Lejyonella pnömonisi bir bakteri enfeksiyonudur. Normalde bu bakteri sulu ortamlarda yüzeyde bulunur. Ancak şebeke yolu ile binalardaki tüm sulu sistemlere geçebilir. Özellikle klima, su havalandırma tankları ve buhar odaları gibi sulu ortamlarda ürer. Bu tip havalandırma ve soğutma sistemlerinde ortaya çıkan bakteriye bağlı enfekte zerrecikler, bunu soluyan kişiler ve topluluklarda salgınlara neden olur.” şeklinde konuştu.