Yaz aylarında sıcak çarpmasına dikkat! Risk altında olabilirsiniz...
Yaz ayları geldi, hava sıcaklıkları yurttaşları adeta canından bezdirecek hale geldi. Sıcaklık verdiği rahatsızlığın yanında hipertermiyi de beraberinde getirebiliyor. İşte hipotermiye karşı yapılması gerekenler…
Hipertermi, vücudunuzun salabileceğinden daha fazla ısı emdiğinde veya ürettiğinde ortaya çıkar. Bir insanın normal vücut ısısı yaklaşık 36-36,5 santigrat derecedir. 38 santigrat derecenin üzerindeki herhangi bir vücut sıcaklığı ortalamanın üstünde değer verir. Hipertermi genellikle sıcak, nemli koşullarda aşırı zorlamanın sonucudur. Hiperterminin çoğu formu önlenebilir.
‘Hipertermi ateş ile karıştırılmamalı’
Burada önemli olan; Hipertermi ateşle aynı şey değildir. Hipertermiye sahip olduğunuzda vücut ısınız, hipotalamusunuz (beyninizin birçok vücut fonksiyonunu kontrol eden kısmı) tarafından kontrol edilen belirli bir "ayar noktasının" üzerine çıkar. Ancak ateşiniz olduğunda, hipotalamusunuz aslında vücudunuzun ayar noktası sıcaklığını yükseltir. Vücut sıcaklığındaki bu kasıtlı artış, vücudunuzun bir hastalık veya enfeksiyonla savaşma girişimidir.
Hipertermi, (en azdan en şiddetliye) aşağıdakileri içeren bir grup ısı hastalığını tanımlar:
· Isı krampları: Terleme yoluyla çok fazla elektrolit (vücut sıvılarınızdaki tuzlar ve diğer önemli maddeler) kaybederseniz kas krampları oluşabilir. Isı krampları sıklıkla kollarınızda, ellerinizde, alt bacaklarınızda ve ayaklarınızda meydana gelir.
· Sıcak bitkinliği: Sıcak bitkinliği, sıcak kramplarından daha ciddidir. Vücut sıcaklığınız 40 santigrat derece kadar yüksek olabilir. Isı bitkinliği sıcak çarpmasına neden olabilir.
· Isı döküntüsü: Sıcak, nemli havalarda çok terlerseniz, ısı döküntüsü adı verilen bir cilt tahrişi geliştirebilirsiniz. Küçük, kırmızı sivilce veya kabarcıklardan oluşan bir kümeye benziyor. Isı döküntüsü genellikle dirsek kıvrımınızda, göğüslerinizin altında, kasıklarınızın yakınında veya üst göğüs ve boynunuzda gelişir.
· Isı stresi: Sıcak koşullarda çalışmanızı gerektiren bir işiniz varsa, mesleki ısı stresi oluşabilir. Örnekler arasında itfaiyeciler, madenciler ve inşaat işçileri yer alır. Isı stresi, ısı bitkinliğine veya sıcak çarpmasına neden olabilir.
· Sıcak çarpması: Hiperterminin en şiddetli şekli sıcak çarpmasıdır. Vücut sıcaklığınızın 40 santigrat derece üzerine çıkmasına neden olan yaşamı tehdit eden bir durumdur. Beyninizde ve diğer organlarınızda sorunlara neden olur. Vücut ısınız 41 santigrat derece üzerine çıkarsa, sıcak çarpması özellikle tehlikelidir.
Kimler risk altında?
Herkes ısı hastalığına yakalanabilir, ancak aşağıdaki durumlarda özellikle yüksek risk altındadır;
· Susuz kalmış yeterli miktarda sıvı almamış kişiler,
· 65 yaş üstü veya 4 yaş altı olmak,
· Sıcak havalarda yorucu fiziksel aktivite yapanlar,
· Aşırı derecede alkol tüketimi,
· Elektrolit dengesizliği olanlar,
· Kistik fibroz gibi terleme yeteneğinizi etkileyen bazı hastalıklarınız varsa,
· Kalbiniz, akciğerleriniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz, tiroidiniz veya kan damarlarınız ile ilgili sorunlar belirli tıbbi durumlarınız varsa,
· Fazla kilolu veya zayıfsanız,
· Uyarıcılar, yatıştırıcılar, sakinleştiriciler veya kalp ve kan basıncı gibi belirli ilaçları alınıyorsa,
· Dar ve ağır elbise giyenlerde görülür.
2004 ile 2018 arasında, ABD'de her yıl ortalama 702 ısıya bağlı ölüm meydana geldi. Sporcular, açık havada çalışanlar, askeri kursiyerler, bebekler ve yaşlılar hipertermi geliştirme olasılığı en yüksek olanlardır.