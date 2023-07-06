Yaz aylarında daha sık görülüyor: Her iki kadından birinin sorunu sistitten korunmak için 10 öneri

BU BELİRTİLER VARSA HEKİME BAŞVURUN

Tedavi edilmeyen sistit yaşam kalitesini düşürmesinin yanı sıra nadiren de olsa böbreklere ilerleyebiliyor ya da kana karışıp tüm vücutta enfeksiyon tablosu oluşumuna (ürosepsis) yol açabiliyor. Bu nedenle erken dönemde ve doğru tedavi edilmesi büyük önem taşıyor.

Dolayısıyla sistit belirtilerinden bir veya bir kaçının olduğunu durumlarda üroloji hekimine başvurmak gerekiyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Doğan, sistitin belirtilerini şöyle sıralıyor:

İdrar yaparken ağrı ve yanma hissi sistitin en sık görülen semptomunu oluşturuyor.

İdrar sonrasında kesenin tam boşalmamış olduğu hissi, yani rezidü hissi belirgin oluyor.

Sürekli idrar yapma dürtüsü ve bazen ani sıkışma görülebiliyor.

Sık ve az miktarda idrar yapma genelde sık görülüyor.



