Yalnızları Üzecek Haber: Günde 15 Sigara İçmek Kadar Zararlı

Özel bir üniversite tarafından düzenlenen etkinlikte, gelişen teknoloji ile birlikte mesleklerin yüzde 78'inde insana ihtiyaç kalmayacağı belirtilirken, iletişim çağında yaşanan yalnızlık hissinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine değinildi.

MAKİNELER MESLEKLERİ ELE GEÇİRECEK

Seminerin açılışını İstanbul Havalimanı'nın İnsan ve Kültür'den sorumlu yöneticisi Dr. Tunç Cavcav yaptı. Cavcav, konuşmasında sektör ve akademi iş birliğinin önemine dikkat çekerken, teori ve pratiğin arasındaki iş birliği olarak havacılık eko-sisteminde karşılık bulduğuna vurgu yaptı. Seminerin konuşmacılarından BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura da, yöneticilik kavramının değiştiğine vurgu yaparak, takım liderliğinin önemine yer verdi. Bozbura, yöneticilikle ilgili geçmiş bilgilerin güncelliğini yitirdiğini ve yeni kavramların geçerli olduğunu belirtti. Gençlere liderlik etmek için güncel yöntemlere ve güçlü iletişimin gerekliliğine dikkat çeken Bozbura, teknolojinin gelecekte bir çok mesleği ortadan kaldıracağını da dile getirdi. Bozbura, ABD Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmada beş yıl içerisinde mesleklerin yüzde 78'inin makineye geçeceğinin tespit edildiğini belirtirken, karamsar olunmaması gerektiğini, yeni mesleklerin ortaya çıkacağını söyledi.

ETİK VE FARK OLUŞTURMA

Değişen süreçte iki şeyin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tunç Bozbura, “Gelecekte etik çok önemli olacak. Fark oluşturma konusunda yetenekli insanlar daha başarılı olacaklar.” dedi. Fark oluşturmanın önemi konusunda örnekler veren ve kitap tavsiyelerinde bulunan Prof. Dr. Tunç Bozbura, çocuklar için de öneride bulunarak şunları söyledi:

“Çocuklarınızın fark oluşturabilmesi için uzmanların bazı önerileri var. Onlardan biri de çocuklarınızın bir koleksiyona yönelmesi. Bu alanda çalışmalar var. Koleksiyonla ilgilenen çocukların becerileri daha fazla oluyor.”

YALNIZLIK SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Kendi ürünlerine hayran olan bazı firmaların müşteri ihtiyaçlarını göremedikleri, pazarlama miyopluğu yaşadıkları için iflas ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Elif Yolbulan Okan ise, amaca yönelik çalışmaların önemini vurguladı. İçinde bulunduğumuz çağda birçok kişinin iletişim eksikliği yaşadığını ve insanların kendisini yalnız hissettiğini söyleyen Okan, “Akraba yapımızın güçlü görünmesine rağmen, yapılan araştırmalarda Türkiye'de insanların kendisini yalnız hissettiği anlaşılıyor. Türkiye olarak yalnızlık hissiyatında dünyada ikinciyiz. İnsanların yalnızlık hissi çok önemli bir sorun. Japonya ve İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kurdurdu. Kuzey Avrupa'da bazı marketlerde kendisini yalnız hisseden insanları için ‘yavaş kasa' uygulaması hayata geçirildi. Bu kasalarda insanların iletişim kurması, sohbet etmesi sağlanıyor” dedi.

Yalnızlık hissinin sağlık üzerinde de etkisiyle ilgili bir araştırmaya değinen Okan, yapılan araştırmalarda yalnızlık hissinin sağlığımıza günde 15 sigara kadar zarar verdiğini belirterek iletişim kurmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA