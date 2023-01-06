"Vücudumuz mutasyonlu virüsleri tanımıyor"

Her sene kışın gelmesiyle gribal enfeksiyonlar karşısında vücudumuzun savunma sisteminin harekete geçtiğini aktaran Dr. Vilda Barlas, “Kışın gelmesiyle birlikte tabi ki de virüslerde çoğalma yaşanıyor. Virüslerin çoğalmasına bağlı olarak da üst solunum yolu enfeksiyonları daha çok olmak üzere artıyor. Bu olağan bir süreç fakat 3 senedir pandemi süreci geçirdik ve süre zarfında hepimiz maske taktık. Bu sayede sadece Covid-19’tan değil diğer tüm solunum yolu enfeksiyonu yapan virüslere karşı da korunmuş olduk. Metabolizmamızın bir savunma sistemi var, yabancı bir virüs veya bakteri vücudumuza girdiği zaman savaşır hale geçiyor ve onlara karşı antikor oluşturarak mücadele veriyor. Bu savaş belli bir süre devam eder, virüs galip çıkarsa hasta oluruz, çıkmazsa sağlıklı bir şekilde devam ederiz.