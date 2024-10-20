Vali Önder Bakan’dan Acil Serviste Çat Kapı Denetleme

Serviste incelemede bulunup bilgiler aldığı görevliler ve hastalarla sohbet eden Vali Bakan, ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesabından, “Acil servisinde bulunan hastalarımıza acil şifalar, vazifelerinin başında görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum” notuyla paylaştı.

Ziyarete, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç da katıldı.

Kaynak: İHA