Vali Önder Bakan’dan Acil Serviste Çat Kapı Denetleme

Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geç saatte çat kapı ziyarette bulundu.

Vali Önder Bakan’dan Acil Serviste Çat Kapı Denetleme

Serviste incelemede bulunup bilgiler aldığı görevliler ve hastalarla sohbet eden Vali Bakan, ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesabından, “Acil servisinde bulunan hastalarımıza acil şifalar, vazifelerinin başında görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum” notuyla paylaştı.
Ziyarete, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç da katıldı.

Kaynak: İHA

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