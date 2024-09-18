Uzmanlardan 'Süper Bakteri' Uyarısı: 40 Milyon Kişi Ölebilir!

Uzmanlar, antibiyotiğe dirençli güçlü bakteriler yayılmaya başladığını söyleyerek uyarılarda bulundu. Bakteriler, o kadar hızlı yayılmaya başladı ki bu hızla devam ederse 2050 yılına kadar 40 milyon kişi hayatını kaybedebilir.

CNN Türk'te yer alan habere göre, dünya çapında yürütülen araştırmalar hastane mikrobu olarak da bilinen süper bakterinin endişe verici boyutlarda güçlendiğini ortaya koydu. Farklı ülkelerden bir araya gelen uzmanların oluşturduğu araştırma ekibi, 204 ülkede 30 yıllık hasta kayıtları incelendi. Hastaların ne sıklıkta hastalığa kapıldığı, bağışıklık sisteminin gücü, yaş aralıkları ve kan tahlilleri mercek altına alındı. Ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça çarpıcı.

70 YAŞ ÜSTÜ RİSK ALTINDA

Antibiyotiğe dirençli bakteriler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin özellikle 70 yaş üstü hastalarda yüzde 80 arttığı tespit edildi.

Araştırmaya dair endişe verici bir başka nokta ise süper bakteriye hiçbir ilacın etki etmeyeceği. Çünkü çok güçlüler. İngiltere merkezli The Lancet isimli bir tıp dergisinde yayınlanan araştırma, gelecek 25 yıl içinde söz konusu vakaların yüzde 70 oranında artacağını belirtiyor.

Kaynak: CNN Türk