Uzmanlar Uyarıyor: Kahvaltıların ve Yemeklerin Vazgeçilmezi Domatesteki Tehlike!

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden biri olan domates, menemen gibi pek çok yemeğe lezzet katar. Ancak uzmanlar, domates tüketiminde bazı önemli noktalara dikkat çekiyor. Çoğu kişi sağlıklı olduğunu düşünerek sıklıkla tüketse de, domatesin çiğ olarak tüketilmesi özellikle mide sorunlarına yol açabiliyor.