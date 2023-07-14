Uzmanlar uyardı: Sıcak havalarda kimler risk altında?

Tüm dünyada 6 Temmuz 2023 tarihinin bugüne kadar yaşanan en sıcak gün olarak kaydedildiğini belirten Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sebahat Genç, “İklim değişikliği ile birlikte bu aşırı sıcak olayları, dünya çapında yaz mevsimlerinin kalıcı bir özelliği haline gelmekte ve çok sayıda ölüme neden olmaktadır. Genellikle insanların hayatlarını rahat bir biçimde sürdürebildikleri hava sıcaklığı 17°C ile 31°C arasıdır. Doğal olarak bu değerlerin altında ve üstünde belirli bir tolerans sınırı vardır. Ancak bu tolerans sınır değerlerinin dışındaki sıcaklık değerlerinin insan sağlığı üzerine ciddi olumsuz etkileri olmaktadır.” dedi.