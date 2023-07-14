Uzmanlar uyardı: Sıcak havalarda kimler risk altında?
Türk Toraks Derneği sıcak havaya karşı uyardı: "Halkımızın aşırı sıcak dalgalarına karşı hazırlıklı olması ve önlem alması sağlıklarını korumak açısından çok önemlidir."
Tüm dünyada 6 Temmuz 2023 tarihinin bugüne kadar yaşanan en sıcak gün olarak kaydedildiğini belirten Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sebahat Genç, “İklim değişikliği ile birlikte bu aşırı sıcak olayları, dünya çapında yaz mevsimlerinin kalıcı bir özelliği haline gelmekte ve çok sayıda ölüme neden olmaktadır. Genellikle insanların hayatlarını rahat bir biçimde sürdürebildikleri hava sıcaklığı 17°C ile 31°C arasıdır. Doğal olarak bu değerlerin altında ve üstünde belirli bir tolerans sınırı vardır. Ancak bu tolerans sınır değerlerinin dışındaki sıcaklık değerlerinin insan sağlığı üzerine ciddi olumsuz etkileri olmaktadır.” dedi.
Genç, güneş çarpması olarak da bilinen sıcak çarpmasının uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalınması ve vücudun aşırı miktarda ısınmasından ortaya çıkan bir durum olduğuna dikkati çekerek, "Yaşlılar, kadınlara nazaran erkekler, bebekler ve 5 yaş altı çocuklar, kalp damar hastalıkları, parkinson, demans, obezite, diyabet, astım, bronşektazi veya KOAH, ishal, kistik fibrozis, skleroderma gibi hastalığı olanlar, yatağa bağımlı hastalar ve daha önce sıcak çarpması geçirmiş olanlar, hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, depresyon ve psikoz ilaçları kullananlar risk altındadır.” diye belirtti.
Prof. Dr. Sebahat Genç, vücudun normal sıcaklığını dengede tutamaz duruma geldiğinde de sıcak çarpmasının belirtileri kendini göstermeye başladığına, bunun vücut sıcaklığının hızlı bir şekilde 40 derece ve üzerine çıkması, terlemenin bozulması, cildin sıcak ve kuru olması, önce kızarıp daha sonra soluk ve morumsu bir renk alması, normalden daha hızlı soluk alıp verme, nabzın normalden hızlı atması, bulantı, kusma, baş ağrısı ile kendisini gösterebildiğine işaret etti.
AŞIRI SICAKLARDAN KORUNMAK ÖNEMLİ
Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Bilişim ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Sabri Serhan Olcay ise aşırı sıcakların isilik, sıcak ödemi, yaşamsal organ hasarı, olumsuz gebelik süreçleri ve ölüm gibi istenmeyen sonuçlara neden olabileceğini belirtti.