Uzmanlar Tarih Verdi... Kovid'den Daha Bulaşıcı! Türkiye'nin Kapısını Çaldı Çalacak

Küresel bir pandemiye ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan Kovid-19 virüsünün yeni varyantı "XEC", son dönemde Amerika ve Avrupa ülkelerinde yayılmaya başladı. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sonbaharın gelmesiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığının arttığına işaret ederek virüsten bahsetti.

Prof. Dr. Alpay Azap, "XEC" varyantının haziranda Almanya'da ortaya çıktığını ve İngiltere, Danimarka, ABD, Polonya, Norveç, Ukrayna ve Çin'in de aralarında yer aldığı 27 ülkeden bildirimde bulunulduğunu hatırlattı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA HAKİM OLACAK

Prof. Dr. Azap, varyantın Türkiye'de etkin olup olmayacağıyla ilgili de şunları söyledi:

"Halen hakim hale gelmiş değil, henüz KP.2.3 ve KP.3.1 varyantları daha çok dolaşıyor. Ama diğerlerine göre daha bulaşıcı olduğu için önümüzdeki aylarda XEC varyantının hakim hale geçmesi bekleniyor. Diğer dalgalarda gördüğümüz üzere yeni varyantlar, Amerika ve Avrupa'da ortaya çıktıktan birkaç hafta sonra bizde de görülmeye başlıyor. Buradan yola çıkarak ülkemizde önümüzdeki haftalarda XEC varyantının yavaş yavaş artarak hakim hale geçeceğini söyleyebiliriz" dedi.

BAĞIŞIKLIĞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Şikayetlerin, diğer varyantlarla benzer olduğuna işaret eden Azap, şu bilgileri verdi:

"Virüs, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, boğaz ağrısı, aşırı halsizlik, öksürük, tat ve koku kaybı gibi belirtilere neden oluyor. Diğer varyantlar gibi altta yatan ciddi kalp akciğer hastalığı olanlarda, ileri yaşlılarda ve bağışıklığı baskılanmışlarda ağır hastalık yapıyor. Ağır hastalık ve ölüme neden olma kapasitesinin öncekilerden farklı olmadığı şimdilik söylenebilir. Ancak olgu sayısı, bu konuda doğru bir tahminde bulunmak için çok az henüz. Bu varyantla hastalanan insan sayısı arttıkça klinik seyrinde bir değişiklik olup olmadığına dair daha sağlıklı bilgi oluşacaktır. Ülkemizde bulunmayan yeni varyantlardan hazırlanmış Kovid-19 aşılarının bu varyanta karşı etkili olduğu bildiriliyor. Dünyada ve ülkemizde tedavide kullanılan ilaçlar da bu varyanta karşı etkili."

Kaynak: AA