Uzmanından uyarı: Sabah kalkınca yatağınızı ilk 30 dakika açık bırakın...

Toz akarlarına karşı özellikle duyarlı olmasanız bile, uyandıktan sonra çarşafların bir süre nefes almasına izin vermek yine de faydalı olabilir. Genel olarak nemi tekstil ürünlerine ve birçok ortama hapsetmek akıllıca bir fikir değil. Çünkü bakteri, küf ve koku için üreme alanı haline gelebilir. Semptomsuz uyuyabildiğinizi fark ederseniz, sabah kalkar kalkmaz yatak toplama rutinize devam edebilirsiniz. Ancak yataktayken alerjiye bağlı rahatsızlık hissediyorsanız bu yeni alışkanlığı denemeniz faydalı olabilir.