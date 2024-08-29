Uzmanından 'Okul Çantası' Uyarısı: 'Yüzde 10'u Geçmemeli...'

Eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan öğrenci ve velileri uyararak doğru çanta kullanımı hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Karaaslan; "Çanta ağırlığının çocuğumuzun ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına kısa süre kala uzmanlar, doğru çanta ve kullanımı hakkında uyarılarda bulundu. Okul çantası ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 10’undan fazla olmaması gerektiğinin altını çizen Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan; "Yanlış çanta seçimi ve kullanımı; çocuklarımızın omurga sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle büyüme çağında olan okul çağındaki çocuklarımızın çanta seçimi ve çanta kullanımı esnasında dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunların başında kreş, anaokulu, ilkokul çağı çocuklarda çanta ağırlığının çocuğumuzun ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesini tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde ileri yaş gruplarda ise bu sınırı yüzde 15’e kadar artırabiliriz. Aynı zamanda postacı çantası tarzı çantayı taşımak yerine çocuklarımızın her iki omzuna simetrik şekilde, uygun nitelikte askılarını takarak çantalarını taşımalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Öğrencinin masa ve sandalye yüksekliğine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karaaslan; "Bu çağ gruplarındaki çocuklarımız masa başında ders çalışıyorlar. Çocuklarımızın omurga sağlığının doğru şekilde yönetilebilmesi, omurgalarında anormal bir problem görmemek için masanın ve sandalyelerinin yüksekliğinin çocuk omurgasına göre ergonomik şekilde ayarlanmasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA