Uzmanından leke ve ben uyarısı: Uzak durun!

Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, yüzde oluşan leke veya ben oluşumunun mutlaka uzman insanlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Yeşilova, "Ülkemizde bu kozmetik işlemleri, ekseriya merdiven altı yapılmaktadır. İşin hiçbir zaman eğitimini görmemiş ve sırf ticari kaygılardan ötürü, insanların benleri iyi mi kötümü veya uygulama sonrası cilt altında bunun kalıntıları kaldı mı kalmadı mı hiçbir bilgiye sahip olmayan insanlar tarafından yapılmasını, ya da Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış çeşitli cihazların uygulanması sonrası yapılan işlemleri katiyen önermiyoruz. Çünkü bizim için insanların cildi önemli. Biz herhangi bir ciltte bir oluşum olduğu zaman mutlaka dermatolojik muayenesinin yapılmasını öneriyoruz. Benlerin yüzde 90’ının üzerinde eğer kişide de kozmetik kaygı varsa cerrahi olarak alınması taraftarıyız ama katiyen vatandaşlara merdiven altı bu tür işlemleri önermiyoruz" dedi.

"BÜYÜK SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR"

Lazerle alınan benlerin ilerde büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, "Vatandaşlarımızın gözlerini korkutmak istemiyoruz ama her bene de iyidir demiyoruz. Bazı tipler var, çok sıkıntılı. Ölümcül oranı yüksek bir hastalık. Bu nedenle bir benin asla lazerle alınasını önermiyoruz. Çünkü cilt altında bunun kalıntılarının kalıp kalmadığını bilmiyoruz. Bu lazer işlemi sonuçta bir yanık olayıdır. Cilt altında kalan bu ben kalıntılarının ilerde kanserleşme ihtimali de olabiliyor” ifadelerini kullandı.

"UZAK DURUN"

Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, vatandaşlara, yüzde oluşan leke veya ben oluşumlarında mutlaka bir uzmana danışmalarını ve merdiven altı uygulamalardan uzak durmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Gerçek Gündem