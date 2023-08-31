‘Saçkıran’ belirtilerine dikkat: Bozuk para büyüklüğünde...

“SAÇ, SAKAL VE KAŞLARDA PARA BÜYÜKLÜĞÜNDE BOZUK PARA ŞEKLİNDE AÇIKLIK SAÇKIRANIN BELİRTİSİ”

Saçkıranın tanı ve belirtilerinden bahseden Uzm. Dr. Asiye Yıldız, “Saçkıran; normal popülasyonda yüzde 2-3 oranında görülür. Otoimmün hastalığı olan bireylerde ve ailesinde saç kıran olanlarda bu oran yüzde 20’lere varabilir. Sıklıkla çocuk ve 40 yaş altı kişilerde görülür. Saç kıran 3-5 gün gibi kısa bir sürede fark edilebilir hale gelebilir. Saçlarda, kaş, kirpik ve sakalda para şeklinde açıklık hastalığın ilk belirtisidir. Nadiren saçların kılların döküldüğü bölgede kaşıntı yanma gibi şikayetler olabilir. Saç kıran ile birlikte nadiren tırnaklar da etkilenebilir. Tırnaklarda nokta şeklinde çukurcular, çabuk kırılma, incelme ve beyaz çizgilenme görülür. Saç kırana genel olarak göz ile muayene ve dermoskopik (derinin mikroskobik incelemesi) muayene ile tanı konulabilir. Bazı skar (iz) bırakan hastalıklar, saçlı deri mantarı gibi hastalıklar ile karışabilir. Bu nedenle dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir. Tanı için kan sayımı, ferritin, B12 vitamini. Tiroit fonksiyon testleri, otoantikorlar ve kan şekeri gibi testler yapılabilir. Gerektiğinde saçlı deriden biyopsi alınarak değerlendirme de yapılabilir” diye konuştu.