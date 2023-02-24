Uzmanı anlattı: İşte deprem sonrası enfeksiyonlardan nasıl korunmanın yöntemleri
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, deprem sonrası solunum enfeksiyonlarından korunma yolları hakkında bilgi verdi.
6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişi geçici barınma merkezlerinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Çadırkent ve diğer geçici çözümlerin yetersiz olması, sağlık koşullarına uygun olmaması ise hastalıkları beraberinde getiriyor.
"Afetler neden olduğu ölüm, sakatlık ve maddi kayıpların yanı sıra kişilerin fiziksel ve ruhsal fonksiyonlarının bozulmasında çok önemlidir. Afetler içinde diğerlerine nispetle ülkemizde daha sık görülen ve en çok hayat kaybına neden olan afet, depremlerdir. Deprem sonrası enfeksiyon gelişiminde tabii ki yaşanılan coğrafya, depremin yaşandığı mevsim ve hava durumu koşulları, suya ulaşım kolaylığı gibi faktörler, deprem sonrası depremzedelerin bakım ve barınma koşulları enfeksiyon oranlarını direkt etkilemektedir. Aynı zamanda afetin sinsine bağlı olarak da afet ilişkili enfeksiyonlar en önemli afet sonrası komplikasyonlardır."
SOLUNUM YOLLLARI ENFEKSİYONLARININ NEDENLERİ NELERDİR?
Yaşanılan depremin direkt olumsuz etkilerinin yanında, afet sonrası sağlık hizmetlerinin aksaması nedeniyle kronik hastalıkları olan insanların sağlık sorunları meydana gelebilir. Deprem sonrası özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına sıklıkla rastlanır. Bunların nedenleri arasında göçük altında kalan depremzedelerin sanitasyon eksikleri, temiz su koşullarına ulaşılamama, sağlık hizmetlerine ulaşmada zorluk ve soğuk maruziyeti, kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğu olarak sınıflandırılabilir. Aynı zamanda deprem sonrası fiziksel ve psikolojik streste bağışıklık sisteminin değişik derecelerde etkilenmesine ve fırsatçı bazı enfeksiyonların görülmesine neden olabilir.