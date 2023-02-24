Uzmanı anlattı: İşte deprem sonrası enfeksiyonlardan nasıl korunmanın yöntemleri

"Afetler neden olduğu ölüm, sakatlık ve maddi kayıpların yanı sıra kişilerin fiziksel ve ruhsal fonksiyonlarının bozulmasında çok önemlidir. Afetler içinde diğerlerine nispetle ülkemizde daha sık görülen ve en çok hayat kaybına neden olan afet, depremlerdir. Deprem sonrası enfeksiyon gelişiminde tabii ki yaşanılan coğrafya, depremin yaşandığı mevsim ve hava durumu koşulları, suya ulaşım kolaylığı gibi faktörler, deprem sonrası depremzedelerin bakım ve barınma koşulları enfeksiyon oranlarını direkt etkilemektedir. Aynı zamanda afetin sinsine bağlı olarak da afet ilişkili enfeksiyonlar en önemli afet sonrası komplikasyonlardır."