Uzman isim 'ölümcül olabilir' diyerek uyardı: Belirtileri saatler içinde ortaya çıkıyor!

Şiddetli zehirlenmelerde karaciğer hasarı, böbrek yetmezliği ile baş dönmesi, titreme, nöbet ve koma gibi nörolojik semptomlar gelişebilir. Bunun sonucu olarak hastalar yoğun bakım takibi gerektiren ve hayatı tehdit eden çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya kalabilmekte ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir." dedi.