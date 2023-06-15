Uzman isim 'ölümcül olabilir' diyerek uyardı: Belirtileri saatler içinde ortaya çıkıyor!
Doğadan toplanarak tüketilen mantarların zehirlenmelere yol açabileceği konusunda vatandaşları uyaran Doç. Dr. Murat Doğan "Tüketildikten 6 saat sonra belirtilere neden olan mantarlar, ciddi ve potansiyel olarak ölümcül zehirlenmelere yol açabilir." dedi.
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, bahar aylarında görülen yağmurların mantar gelişimi için uygun doğal ortamı sağladığını ancak doğada yetişen mantarların bilinçsizce tüketiminin ölümle sonuçlanabilecek zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti.
Mantar kaynaklı zehirlenmelerin sıklıkla ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların başlamasıyla kırsal bölgelerde, bahçelerde ve açık alanlarda bilinçsiz toplanan mantarların tüketilmesi sonucu meydana geldiğine işaret eden Doğan, çoğu durumda tüketilen mantar türlerinin bilinmediğini vurguladı.
"BELİRTİLER 1 İLA 3 SAAT İÇİNDE ORTAYA ÇIKAR"
Mantar zehirlenmelerinde çoğunlukla hafif bulgular görüldüğünü aktaran Doğan, "Tüketildikten 6 saat sonra belirtilere neden olan mantarlar, ciddi ve potansiyel olarak ölümcül zehirlenmelere yol açabilir. Bu mantarların yutulmasıyla belirtiler 1 ila 3 saat içinde ortaya çıkar ve mide bulantısı, kusma ve karın kramplarının yanı sıra ishali içerir.
Şiddetli zehirlenmelerde karaciğer hasarı, böbrek yetmezliği ile baş dönmesi, titreme, nöbet ve koma gibi nörolojik semptomlar gelişebilir. Bunun sonucu olarak hastalar yoğun bakım takibi gerektiren ve hayatı tehdit eden çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya kalabilmekte ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir." dedi.