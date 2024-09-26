Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısını Cerrahpaşa'da Yaptı

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde yapıldı.

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Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısını Cerrahpaşa'da Yaptı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Başkanı Prof. Dr. Nuri Aydın'ın başkanlığında, birlik üyesi 17 üniversite rektörünün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya ÜHB'nin önceki dönem başkanlarından İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve birliğin kurucu başkanı Prof. Dr. Yunus Söylet de katıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bahçeköy Yerleşkesi'nde bulunan Orman Fakültesinde gerçekleşen genel kurulda, üniversite hastanelerinin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri katılımcılarla değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Nuri Aydın, genel kurulun hem sağlık sektörü hem de üniversiteler için verimli sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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