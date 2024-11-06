Uçuk Deyip Geçmeyin: Uzmanlar Açıkladı, Öyle Bir Hastalığa Yol Açıyor Ki...

Uçuk olarak bilinen Herpes virüsünün beyne zarar verdiği belirlendi. Bilim insanları uçuk virüsünün beyne düşünüldüğünden daha fazla zarar verebildiğini öne sürerken, bu durumun Alzheimar’a yol açabileceği de iddia edildi.

Uçuk Deyip Geçmeyin: Uzmanlar Açıkladı, Öyle Bir Hastalığa Yol Açıyor Ki...

Fransa'daki Colorado Üniversitesi ve Bourgogne Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, HSV-1 virüsünün farelerin beyni üzerindeki etkileri yakından incelendi, etkilenen farklı bölgelerin haritası çıkarıldı ve sonuçların neler olabileceği değerlendirildi. HSV-1, merkezi sinir sistemine iki yoldan ulaşabiliyor ancak enfeksiyonun beyin içinde nasıl yayıldığı belirsizliğini koruyor.

Colorado Üniversitesi'nden nörolog Christy Niemeyer, “Son zamanlarda bu yaygın virüsün Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilendirildiği görüldü, ancak merkezi sinir sistemi istilasının net bir yolu belirlenemedi. HSV-1'in beyne nasıl girebileceğini ve hangi beyin bölgelerinin savunmasız olduğunu belirlemek, hastalığı nasıl başlattığını anlamanın anahtarı” dedi.

Uçuk Deyip Geçmeyin: Uzmanlar Açıkladı, Öyle Bir Hastalığa Yol Açıyor Ki... - Resim : 1

VİRÜS GEÇTİ AMA İLTİHAP DEVAM ETTİ

Araştırmacılar, fare beyinlerinde HSV-1 ile etkileşime girdiğinde iltihaplanan mikroglia (merkezi sinir sisteminin kurum içi bağışıklık hücreleri) aktivitesine de baktılar. Bazı bölgelerde, virüs geçtikten sonra iltihabın devam ettiği görüldü.

UÇUK, ALZHEİMAR’A YOL AÇABİLİR

En ciddi vakalarda HSV-1, iltihabının tüm beyni etkilediği hayatı tehdit eden bir durum olan ensefalite neden olabileceği tespit edildi. Nörolog Niemeyer, “HSV-1'in varlığı beyinde tam anlamıyla ensefalite neden olmasa da bu bölgelerin işleyişini etkileyebilir. Sürekli iltihaplanan hücreler, bir dizi nörolojik ve nörodejeneratif hastalığın tetikleyicisi olduğu bilinen kronik iltihaplanmaya yol açabilir” diye konuştu.

Uçuk Deyip Geçmeyin: Uzmanlar Açıkladı, Öyle Bir Hastalığa Yol Açıyor Ki... - Resim : 2

UÇUK ALZHEİMAR İLİŞKİSİ

Araştırma sonunda, HSV-1 ve mikroglia ile ilişkili inflamasyonun, Alzheimer'ın bazı beyinlerde tutunmasının nedeninin bir parçası olabileceği ya da Alzheimer'ın ilerleme hızı üzerinde bir miktar etkiye sahip olabileceği öne sürüldü.

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Kaynak: DHA

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