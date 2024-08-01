Tuvalet Kâğıdını Sakın Klozet Kapağına Sermeyin! Hijyen Diye Biliniyor, Büyük Risk Taşıyor

Bir daha klozet kapağına tuvalet kağıdı sermeyin. Tuvalet kağıdını klozet kapağına sermek hijyenik görünse de aslında sağlığınız için zararlı olabilir. Sifon çekildiğinde havaya yayılan bakteriler, tuvalet kağıdına yapışarak mikropların çoğalmasına neden olur. Doğru hijyen uygulamaları ile bu tehlikeden korunabilirsiniz.

Son Güncelleme:
Tuvalet Kâğıdını Sakın Klozet Kapağına Sermeyin! Hijyen Diye Biliniyor, Büyük Risk Taşıyor - Resim: 1

Tuvaletlerde klozet kapağına tuvalet kâğıdı sermek yaygın bir hijyen alışkanlığıdır, ancak bu yöntemin düşündüğünüzden daha tehlikeli olabileceğini biliyor muydunuz?

Kaynak: Gerçek Gündem

Haberin devamını okumak için tıklayın
Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz
Kalp krizi riskinizi 9 maddede yönetin Kalp krizi riskinizi 9 maddede yönetin
Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey
Sadece 1 Damlası Saç Derisini Yeniliyor: Kepeği Tamamen Yok Ediyor! Sadece 1 Damlası Saç Derisini Yeniliyor
Uzmanı uyardı: Sağlığınız için bu 17 hatayı yapmayın! Uzmanı uyardı: Sağlığınız için bu 17 hatayı yapmayın!
Strese girince kalorili yiyeceklere saldırmaya son: Bu yiyecekler sizi sakinleştiriyor Strese girince kalorili yiyeceklere saldırmaya son: Bu yiyecekler sizi sakinleştiriyor
Vücudun yağ yakması için dikkat edilmesi gerekenler Vücudun yağ yakması için dikkat edilmesi gerekenler
Kurtulmak isteyenler dikkat: Sigarayı bıraktıran yiyecekler açıklandı! Sigarayı bıraktıran yiyecekler açıklandı!
Bunları tüketen depresyona girmiyor: İşte ruh sağlığını koruyan o besinler İşte ruh sağlığını koruyan o besinler...
Böbrek taşına yol açan 8 önemli hata! Bu yanlışlara düşmeyin Böbrek taşına yol açan 8 önemli hata! Bu yanlışlara düşmeyin
Hızla yayılan dünyanın en ölümcül virüsü için uzmanlardan uyarı Hızla yayılan dünyanın en ölümcül virüsü için uzmanlardan uyarı
Bu belirtiye dikkat: Kanser ya da KOAH'ın habercisi olabilir! Bu belirtiye dikkat: Kanser ya da KOAH'ın habercisi olabilir!
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
AKP'li Tuğrul Türkeş, Gezi Tutuklularını Ziyaret Ettiğini Duyurdu AKP'li Türkeş, Gezi Tutuklularını Ziyaret Etti
Haniye Suikastine Misilleme! İran Dini Lideri Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri Verdi Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri Verdi
Tuvalet Kâğıdını Sakın Klozet Kapağına Sermeyin! Hijyen Diye Biliniyor, Büyük Risk Taşıyor Tuvalet Kâğıdını Sakın Klozet Kapağına Sermeyin! Hijyen Diye Biliniyor, Büyük Risk Taşıyor
Netanyahu, Haniye Suikasti Sonrası İlk Kez Konuştu: 'İran'ın Vekil Güçlerine Ağır Bir Darbe İndirdik' Netanyahu, Haniye Suikasti Sonrası İlk Kez Konuştu