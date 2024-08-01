Tuvalet Kâğıdını Sakın Klozet Kapağına Sermeyin! Hijyen Diye Biliniyor, Büyük Risk Taşıyor
Bir daha klozet kapağına tuvalet kağıdı sermeyin. Tuvalet kağıdını klozet kapağına sermek hijyenik görünse de aslında sağlığınız için zararlı olabilir. Sifon çekildiğinde havaya yayılan bakteriler, tuvalet kağıdına yapışarak mikropların çoğalmasına neden olur. Doğru hijyen uygulamaları ile bu tehlikeden korunabilirsiniz.
Tuvaletlerde klozet kapağına tuvalet kâğıdı sermek yaygın bir hijyen alışkanlığıdır, ancak bu yöntemin düşündüğünüzden daha tehlikeli olabileceğini biliyor muydunuz?
Kaynak: Gerçek Gündem