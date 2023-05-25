Türkiye'de daha fazla görülüyor: İşte tiroid hastalıklarının belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenler
Boynumuzda adem elması denilen bölgenin hemen altında yer alan küçük bir organ olan tiroid bezi, vücudumuz için hayati öneme sahip hormonları salgılıyor. Hormon düzensizlikleri ile ortaya çıkan tiroid hastalıkları hayatı olumsuz etkiliyor.
Tiroid bezinin, metabolizmanın çalışması için gerekli T3 (triiodotironin) ve T4 (troksin) hormonlarını salgıladığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Aydın, "Salgılanan bu hormonlar kana karışarak beyin, kalp, karaciğer, böbrek, mide ve bağırsak sistemi gibi hayati önemi olan organlar ile saç, tırnak gibi hemen hemen tüm dokulara etki ederek fonksiyonlarını düzenler. Bir nevi metabolizmanın yakıtıdır. Günlük yaşantımızda gerekli enerjinin sağlanması, uyku düzeni, emosyonel durumu etkilediğinden dolayı ruh sağlığı açısından da önemlidir" diyor.
TİROİD BEZİNİN SIK GÖRÜLEN HASTALIKLARI NELERDİR?
Tiroid bezinin birçok hastalığı bulunuyor. Toplumda sık görülmekle birlikte hastaların birçoğunun rahatsızlığının farkında bile olmadığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Aydın, hastalığın genel olarak kadınlarda daha sık görüldüğünü söylüyor ve ekliyor: “Tanı için vücuttaki T3, T4, TSH hormon düzeylerine ve gerekiyorsa oto antikorlara (Anti TPO/Anti TG) bakılır. Tiroid bezinin yapısı ve nodül olup olmadığı tiroid ultrasonografisiyle değerlendirilir. Nodüllerin detaylı incelemesinde tiroid sintigrafisi veya gerekirse iğne biyopsisine başvurulabilir.”
TİROİD HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Mevcut hastalığa bağlı olarak belirtilerin farklılık gösterebileceğini anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Aydın, “Hipotiroidi durumunda metabolizma yavaşlayacağından dolayı halsizlik yorgunluk, uyku hali, üşüme hissi, kilo artışı, kabızlık, saçlarda dökülme, tırnaklarda kırılma, depresyon, kolesterol ve tansiyon yüksekliği, ciltte kuruluk, ses kalınlaşması; ciddi hipotiroidilerde ellerde, yüzde göz kapaklarında dilde ve ayaklarda şişlik ve kalp yetmezliği görülebilir. Hipertiroidi durumunda ise çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, aşırı terleme, ellerde titreme, ishal, gözlerde canlı bakış, aşırı sinirlilik, uykusuzluk, saç dökülmesi, kilo kaybı olabilir. Nodül veya guatr durumunda; boyunda şişlik, yutkunurken takılma hissi, yutma güçlüğü, gıcık hissi olabilir” diyor.
RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Tiroid hastalıklarının, Türkiye gibi iyot eksikliği açısından riskli bölgelerde daha sık görüldüğünü söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Aydın, “Kadınlarda daha sık görülmekle birlikte, erkeklerde hastalık varlığı daha riskli olabilir. Ailede tiroid hastalığı öyküsü olanlar, radyasyon maruziyeti, çevresel etkenler, sağlıksız beslenme ve bağırsak sağlığı bozuk olanlarda daha sık gözleniyor. Tiroid hastalığından şüphelenilen durumlarda hastaların İç Hastalıkları Uzmanı veya Endokronoloji Uzmanı tarafından değerlendirmesi ve gerekli ileri incelemeler sonrası tedavisinin düzenlenmesi gerekiyor. Mevcut duruma göre tiroid replasman tedavisi, antitiroid tedavi, cerrahi veya radyoaktif iyot tedavisi planlanabilir” ifadelerini kullanıyor.