Türk ve Azeri hekimler, Bakü’de buluştu

Sağlık sektöründe dünyanın merkezinde yer alan ülkemizdeki kurumlar, yurt dışında düzenledikleri etkinliklerle Türkiye’nin başarısını uluslararası arenaya taşıyor. Son olarak İncir Health ve Bayındır Sağlık Grubu, Onkologiya ve Hematoligia Merkezi işbirliğiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de 24 Eylül’de Onkoloji ve Hematoloji Kongresi gerçekleştirdi. JW Marriott Baku Hotel’deki etkinlikte, hekimler uzmanlıklarını sunumlarla paylaşırken, kurum ve ziyaretçiler de yeni ticari ilişkiler kurmak amacıyla birebir görüşmeler yaptı.

İncir Health CEO’su Dr. Fedakar Günsili, organizasyona dair şu açıklamada bulundu: “Bayındır Sağlık Grubu’yla birlikte Azerbaycan'ın önde gelen cerrahlar ve sağlık kurumlarıyla Türkiye'deki paydaşları arasında köprü kurulması için harekete geçtik. Hem ülkemizden hem de Azerbaycan’dan bine yakın hekim, hastane, klinik, sigorta şirketi ve seyahat acentelerini tek çatı altında buluşturduk. Etkinliğimize katılan hekimlerimiz sunumlarıyla uzmanlıklarını ortaya koyarken, yerli kurumlarımız da yeni anlaşmalara kapı açacak ağlar oluşturma fırsatını yakaladı.”

“Türkiye’yi kardeş ülkemizde temsil etmekten gurur duyuyoruz”

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cem Talas ise, “Ülkemiz sağlık sektöründeki ivmesini her geçen gün yükseltiyor. Biz de bu pastadaki payımızı artırmak ve sağlık sektöründe yeni ortaklıklara kapı aralamak için İncir Health ile Bakü’de kongre düzenledik. Etkinliğin destekleyicilerinden Azerbaycan Milli Onkoloji Merkezi’nin Baş Hekimi Azad Kerimli gibi tıp dünyasından birbirinden değerli isimleri ağırladık. Hekimlerimizin adını yurt dışında duyurmasını sağlarken, yeni ortaklıklar kurulması için dinamik bir ortam oluşturduk. Türkiye’yi kardeş ülkemiz Azerbaycan başta olmak üzere globalde temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz” dedi.

Onkoloji ve Hematoloji Kongresi’ne ülkemizden Dr. Ece Esin, Atilla Akbay, Prof. Dr. Ali Uğur Ural, Prof. Dr. Okan Akhan, Doç. Dr. Ebru Hatice Ayvazoğlu Soy gibi başarılı hekimler katıldı. Genel cerrahi, kadın doğum, onkoloji ve hematoloji branşlarında sunumlar yapıldı. Organizasyona katılan kurumlara yönelik de sağlık turizmi tanıtım stantları ve B2B seminerlerin yanı sıra, ikili iş görüşmeleri olmak üzere üç ayrı konsept uygulandı.