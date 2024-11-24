Türk Dermatoloji Derneği'nden Hayati Uyarı: 'Ben Silme' İşlemlerindeki Büyük Tehlike!
Sosyal medyada giderek artan "ben silme", "izsiz acısız ben temizleme", "buharlaştırma ile silme" gibi reklamlara dikkat çeken Türk Dermatoloji Derneği'nden uyarı geldi. Dernek, "Bu tip reklamları yapanların büyük bir kısmı hekim olmayan kişilerdir” diyerek olası tehlikeleri işaret etti.
Kaynak: Cumhuriyet
Türk Dermatoloji Derneği, Antalya’da düzenlediği 23. Dermatoloji Kongresi’nde ben silme işlemi ve benlere yapılan lazerli uygulamalarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Cumhuriyet'in aktardığına göre; derneğin yönetim kurulu üyesi Bengü Nisa Akay, “Son yıllarda sosyal medyada giderek artan sayıda ben silme, ben temizliği, izsiz acısız ben silme, buharlaştırma ile ben silme gibi reklamlar yapıldığını görmekteyiz. Bu tip reklamları yapanların büyük bir kısmı hekim olmayan kişilerdir” bilgisini verdi.
'BENLER KONUSUNDA DENEYİMLİ HEKİM ÖNEMLİ'
Akay, benlerle ilişkili kansere "melanom" denildiğini söyleyerek "Melanom (kanserli ben) çocuklar dahil her yaşta görülebilen ve oldukça ölümcül seyreden bir kanserdir. Erken aşamadaki bir kanserli beni çıplak gözle bakarak tanımak ve sıradan tehlikesiz diğer lezyonlardan ayırmak hekim için bile zordur. Doğru tanı için benler konusunda deneyimli hekim olmak ve başlangıç düzeyinde de olsa dermoskop kullanabilmeyi öğrenmiş olmak gerekir” ifadelerini kullandı.