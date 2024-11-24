Türk Dermatoloji Derneği'nden Hayati Uyarı: 'Ben Silme' İşlemlerindeki Büyük Tehlike!

'BENLER KONUSUNDA DENEYİMLİ HEKİM ÖNEMLİ'

Akay, benlerle ilişkili kansere "melanom" denildiğini söyleyerek "Melanom (kanserli ben) çocuklar dahil her yaşta görülebilen ve oldukça ölümcül seyreden bir kanserdir. Erken aşamadaki bir kanserli beni çıplak gözle bakarak tanımak ve sıradan tehlikesiz diğer lezyonlardan ayırmak hekim için bile zordur. Doğru tanı için benler konusunda deneyimli hekim olmak ve başlangıç düzeyinde de olsa dermoskop kullanabilmeyi öğrenmiş olmak gerekir” ifadelerini kullandı.