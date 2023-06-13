Tüm sağlığınızdan olabilirsiniz: İşte birlikte tüketilmemesi gereken o gıdalar

Sağlıklı bir yaşam içerisinde olabilmek için sağlıklı gıdaların tüketilmesinin yanı sıra, bilinçli şekilde tüketim yapmak da son derece önemlidir. Sebze ve meyvelerin tüketilmesi insan yaşamının sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi açısından önem arz ederken, gıdaları tüketim zamanına, miktarına ve tüketim formuna da dikkat etmek gerekir.