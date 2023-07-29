Tüm dünya için korkunç açıklama: Nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir!
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi sıcaklıklarla buzulların erimeye başladığını belirtti ve dünya için korkunç bir açıklama yaptı.
Neredeyse her ülkede görülen yüksek sıcaklıklar uzmanlar tarafından farklı farklı bakış açılarıyla ele alınmaya başlamıştı. Bugün dünya için korkunç bir açıklama yapıldı.
DONAN HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKACAK
Bilim insanları, “zaman yolculuğu yapan” patojenlerin (hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde), küresel ısınma nedeniyle donmuş topraklar erirken dünyaya sızabileceğinden ve bir sonraki pandemiyi etikleyip çevreyi yok edebileceğinden endişe ediyor.
BASKIN TÜRLER HALİNE GELEBİLİRLER
Binlerce yıl boyunca donmuş toprakta kapalı kalan antik virüsler hayatta kalabilir ve evrim geçirerek serbest yaşayan baskın türler haline gelebilir. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar bilgisayar simülasyonları kullanılarak virüs benzeri patojenlerin yaklaşık yüzde üçünün buzdan serbest bırakıldıktan sonra dünyada baskın hale gelebileceğini buldu.
DÜNYANIN 3'TE BİRİNİ ÖLDÜREBİLİR
Yeni bulgular, şimdiye kadar bilim kurgu hikayeleriyle sınırlı kalan zaman yolculuğu yapan patojenlerin yarattığı risklerin, ekolojik değişimin güçlü itici güçleri ve insan sağlığına yönelik tehditler olabileceğini gösteriyor. Yapılan açıklama bu virüsün canlıların yaklaşık 3'te birini öldürebileceğini hesapladı.