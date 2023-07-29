Tüm dünya için korkunç açıklama: Nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir!

DONAN HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKACAK

Bilim insanları, “zaman yolculuğu yapan” patojenlerin (hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde), küresel ısınma nedeniyle donmuş topraklar erirken dünyaya sızabileceğinden ve bir sonraki pandemiyi etikleyip çevreyi yok edebileceğinden endişe ediyor.