Tiryakilere Kötü Haber: Kahve İçenlerin Bağırsaklarında 8 Kat Daha Fazla!

Türkiye’de de en çok tercih edilen içecekler arasında yer alan kahve ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. İtalya’da yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, kahve içenlerin bağırsaklarındaki mikrobiyal büyümenin içmeyenlere göre 8 kata kadar daha fazla olduğu kaydedildi.

Bilim insanları, İtalya'nın Trento Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma kapsamında, 25 ülkeden 54 binin üzerinde bireyin tıbbi verilerini analiz etti. Uzmanlar, kahve içenler ile içmeyenler arasındaki mikrobiyal farklılıkları detaylı şekilde inceledi.

Araştırma, kahve içen bireylerde bağırsak mikrobiyal çeşitliliğinin belirgin biçimde daha yüksek olduğunu gösterdi. Özellikle ‘Lawsonibacter asaccharolyticus’ adlı bakterinin kahve tüketenlerde, tüketmeyenlere kıyasla 4,5 ila 8 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, kahvedeki biyoaktif bileşenlerin özellikle kinik asit ve trigonellin gibi maddelerin mikrobiyal büyümeyi tetiklediğini açıkladı.

Kaynak: DHA