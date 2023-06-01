Son 15 günde yurt dışına gitmek için 'iyi hal belgesi' alan hekimlerin sayısında büyük artış

Türk Tabipleri Birliği'nin aktardığına göre, 'İyi Hal Belgesi' alan sağlık çalışanlarının sayısı 15-31 Mayıs tarihleri arasında ortalamanın üzerinde arttı ve 144'e yükseldi.

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Son 15 günde yurt dışına gitmek için 'iyi hal belgesi' alan hekimlerin sayısında büyük artış

Türk Tabipleri Birliği (TTB) son iki ayın 15'er günlük yarılarında alınan 'iyi hal belgesi' sayılarını paylaştı.

Buna göre belgeyi alan sağlık çalışanlarının sayısı 15-31 Mayıs tarihleri arasında ciddi artış gösterdi. 1-15 Nisan'da 90 olan sayı, 16-30 Nisan'da 91, 1-15 Mayıs'ta 94 oldu. 15-31 Mayıs tarihlerinde ise 144'e yükseldi.

Birliğin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda "Hekimlerin haklarını ve emeğini görmezden gelen, "Giderlerse gitsinler" ifadesinde somutlaşan politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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