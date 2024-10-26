Soğuk Parmaklar O Hastalığın Habercisi! Parmak Kayıplarına Neden Oluyor, Tedavisi Yok...

Rahatsızlığın parmaklarda soğukluk hissiyle ortaya çıktığını belirten Gül, “Parmaklarda soğukluk hissi, uyuşma genelde kansızlık zannediliyor. Bu hastalık romatolojik hastalıklara seyreden cilt altı dokularını tutan özel romatizmal hastalıklarla birlikteliği olan bir hastalık. Sigara içimi de bunu tetikleyen faktörlerin başında yer alıyor. Soğuk havalarda özellikle parmakları besleyen küçük kılcal damarların, atardamarların soğuğa maruz kalması sonucunda parmaklara kan getirememesine bağlı önce solukluk sonra morarma daha sonra ise kızarıklık şeklinde görülüyor. Bu hastalık küçük artellerin kasılıp, büzülme ve gevşemesinde olan bir sorundan kaynaklanıyor. Kansızlıkla karıştırılmaması lazım. Parmak uçları genelde vücudun en az kanlanan bölgeleridir. Kalbe en uzak noktalar el ve ayak parmaklarıdır bu nedenle de genelde soğukturlar. Maalesef ki Sivas gibi soğuk memlekette yaşamamıza rağmen eldiven veya kalın çorap giyme alışkanlıklarımız yoksa zaten soğuk olan parmak uçlarına daha az geliyor ve semptomlar başlıyor. Çok daha ağır vakalarda burun ucu ve kulak kepçeleri de etkileniyor” dedi.