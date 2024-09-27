Şırnak'ta Atanan 26 Doktor Göreve Başladı

Sağlık Bakanlığınca 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ile Şırnak’a atanan 26 doktor göreve başladı.

Şırnak'ta Atanan 26 Doktor Göreve Başladı

Yeni atanan doktorlar, Şırnak Devlet Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Çağdaş Küçükerdoğan başkanlığında bir araya gelerek toplantı düzenledi. Başhekim Küçükerdoğan yaptığı açıklamada, “Bugün hastanemizde, sağlık ordumuzu güçlendiren 26 yeni pratisyen hekimimizi aramıza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık hizmetinde daha da güçlü, daha da donanımlı olarak Şırnak halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Tüm yeni hekim arkadaşlarımıza başarılar diliyor, aramıza hoş geldiniz diyoruz’’ dedi.

Kaynak: İHA

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