Sık sık kabus görüyorsanız dikkat! Tedavi edilemeyen bir hastalığın belirtisi olabilir

Yeni araştırmalara göre, saldırıya uğramak ve ezilmek gibi tekrar eden kabuslar lupus veya diğer otoimmün hastalıkların belirtisi olabilir.

Halüsinasyonlar aynı zamanda tedavisi olmayan durumların başlangıcına da işaret edebiliyor.

Araştırmacılar, lupus da dahil olmak üzere otoimmün hastalıkları olan hastalarda semptomların alevlenmesinde zihinsel sağlık ve nörolojik semptomların nasıl erken uyarı semptomları olarak hareket edebileceğinin daha fazla anlaşılması çağrısında bulunuyorlar.

Lupus, yorgunluğa, eklem ağrısına ve deri döküntülerine neden olan ve tedavi edilemeyen bir durum.

Cambridge Üniversitesi ve King's College London'dan bir ekip, lupusla yaşayan 676 kişi ile bir çalışma yürüttü. Hastaların dörtte biri halüsinasyon gördüklerini bildirirken, beş lupus hastasından üçü sıklıkla saldırıya uğrama, tuzağa düşme, ezilme veya düşme gibi rahatsız edici kabuslar gördüklerini bildirdi.

Çalışma, halüsinasyon yaşayan hastaların bunlar hakkında konuşmakta isteksiz olduklarını, birçok uzmanın ise kabusları veya halüsinasyonları hastalık alevlenmeleriyle hiçbir zaman ilişkilendirmediğini ortaya çıkardı.

Cambridge Üniversitesi'nden Dr Melanie Sloan şunları söyledi: "Klinisyenlerin hastalarıyla bu tür semptomlar hakkında konuşması ve her hastanın bireysel semptomların ilerleyişini yazmaya zaman ayırması önemlidir"

2022'de yapılan bir araştırma, kötü rüyalar ile demans arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkarmış ve kötü rüyaların, düşünme ve hafıza sorunları ortaya çıkmadan birkaç yıl önce daha yaygın hale gelebileceğini keşfetmişti.