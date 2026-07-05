Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem: 1 Milyon Kişiye Ücretsiz Olacak
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigarayla mücadelede yeni dönemde hayata geçirilecek önlemi duyurdu. Memişoğlu, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşa daha ilaç ve tıbbi destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracaklarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigarayla mücadelede kapsamında yeni dönemde hayata geçirilecek uygulamaya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
1 MİLYON KİŞİYE ÜCRETSİZ ULAŞTIRILACAK
Memişoğlu, sigarayı bırakma tedavisini de kapsayan Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Memişoğlu, yaptığı açıklamada sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ilaç ve tıbbi destek sunacaklarını ve 1 milyon kişiye bu hizmetin ücretsiz olarak sunulacağını belirtti.
Memişoğlu paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşımıza daha ilaç ve tıbbi destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracağız. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız. Gelin, sağlıklı bir gelecek için bugün yeni bir başlangıç yapalım. Sigara Bırakma Polikliniklerimiz ve ALO 171 hattımızla yanınızda olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi