Sigara İçenlere Mucize Şifa! Kilosu 40 TL!

Ayva, sağlık için oldukça yararlı bir meyve. Üstelik, ayva yaprakları da kendi başına bir şifa kaynağı. Öksürüğe karşı doğal bir antibiyotik etkisi gösteren ayva yaprağının diğer faydaları da oldukça etkileyici. Bu yazıyı okuduktan sonra, ayva yapraklarını atmak yerine değerlendireceksiniz!

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşılaştığımız ayva, meyvesiyle birlikte yapraklarıyla da tam bir sağlık deposu. Genellikle meyvesini tüketirken kabuğunu soyup yapraklarını çöpe atıyoruz, halbuki ayva yaprağı çayı öksürüğe anında çözüm olabilir. Ayva yaprağının sağladığı faydaları öğrenenler, onu çöpe atmak yerine nasıl kullanabileceklerini araştırıyorlar.

Ayva yaprağı, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklardan korur. Soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklara karşı da etkilidir. Ayrıca düzenli tüketildiğinde kansızlık sorununu çözebilir. Demir eksikliği yaşayanlar için ayva yaprağı çayı iyi bir tercih olabilir.

Cilt sağlığını iyileştirmede de etkili olan ayva yaprağı, kolajen üretimini artırarak kırışıklıkları önler. Yüksek tansiyon ve kan şekerini dengelemekte de yardımcı olur. Sindirim sorunlarına karşı bitkisel bir çözüm arayanlar için de ayva yaprağı çayı önerilir.

Ayva yaprağı çayı ayrıca doğal bir ağrı kesici olarak da işlev görür. İlaç kullanmadan ağrıları hafifletmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki zararlı maddeleri uzaklaştırır ve iltihapları azaltır. Hafif ekşi tadıyla bilinen ayvanın yaprağı, çöpe atılacak kadar değerli değildir.

AYVA YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ

Ayva yaprağı çayını denemek isteyenler için bir tarif: Bir demlikte su kaynatın ve içine bir avuç ayva yaprağı ekleyin. Yaklaşık 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatıp demlenmeye bırakın. İsteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı bal ekleyerek ılık bir şekilde tüketebilirsiniz.

AYVA YAPRAĞI ÇAYI KİMLER İÇİN ZARARLI?

Fazla miktarda tüketildiğinde ayva yaprağı çayı zararlı olabilir. Kronik hastalıkları olanlar, hamile veya emziren kadınlar, yüksek kolesterolü olanlar ve alerjik reaksiyonları olan kişiler bu çayı kullanmadan önce doktora danışmalıdır. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

EV YAPIMI AYVA SUYU TARİFİ

Malzemeler:

- 4 adet ayva

- 1,5 litre su

- 1 bardak şeker

Ayvaları yıkayıp çekirdeklerini çıkarın ve küp küp doğrayın. Orta ateşte geniş bir tencereye alın ve suyu ekleyerek yaklaşık 30 dakika kadar kaynatın, ayvalar yumuşayana kadar. Şekeri ekleyip karıştırın ve ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra parçalayıcı mikserle püre haline getirin. Sonra süzgeçten geçirip sürahilere doldurun ve buzdolabında soğumaya bırakın.