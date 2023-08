Sıcaklarda su parklarına ilgi arttı, uzmanı hijyen konusunda uyardı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte su parkı (aquapark) sezonu açıldı. Bunaltıcı yaz sıcaklarından kaçanlar soluğu su parklarında aldı. Doğu Marmara’nın en büyük su parklarından biri olan ve lokasyonu sebebiyle İstanbulluların da ilgi odağına dönüşen Sakarya Aquapark’ın Yöneticisi Erhan Gül , su parklarında tesis temizliği ve hijyeni için periyodik bakımlar yapılmasının şart olduğuna, aksi halde birçok hastalığın ortaya çıkabileceğine vurgu yaptı.



Hijyen konusunda ekstra hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Sakarya Aquapark’ın Yöneticisi Erhan Gül, “Havuz suları temiz olmayan ve güvenlik anlamında zafiyetleri bulunan tesisler keyifli ve güvenli bir tatil imkanı sunamaz. Temizliği doğru şekilde yapılmayan havuzlarda pek çok enfeksiyonun bulaşma riski bulunuyor. Bunlar arasında üst solunum, sindirim, mide ve bağırsak, idrar yolu, göz, kulak ve cilt enfeksiyonları yer alıyor. Su parklarına gitmeyi düşünenler bölgesinde tanınmış, ilgili kurumlar tarafından denetlenen, hijyen analiz raporlarına sahip mekanları tercih etmeliler” dedi.



“Hijyen için 7/24 çalışıyoruz”

Sakarya Aquapark Yöneticisi Erhan Gül, periyodik bakımların detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Yaz aylarının en sıcak zamanlarının yaşandığı bugünlerde su parkımıza ilgi her geçen gün artıyor. Önceliğimiz hem adrenalin hem eğlence için parkımızı ziyarete gelen misafirlerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğlenebilmelerini sağlamak. Misafirlerimizin sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmesi için mesaimiz kesintisiz devam ediyor. Özellikle en sık kullanılan kaydırak ve havuzların bakımları, her gün tesis kapandıktan sonra ve sabah açılıştan önce kontrol ediliyor. Periyodik bakımlar tesisin güvenliği ve işlevselliği için önemli. Tesisimizdeki arıtma sistemimiz, tüm havuzlarımızı saat başı tamamen arıtabilecek kapasitede çalışıyor. Elbette sadece havuz ve kaydıraklar değil, tesis içinde de genel güvenliği ilgilendiren her konuyu takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Yetişkinler, bebekler, gençler için ayrı yüzme alanlarımızla hizmet veriyoruz”

İstanbul, Kocaeli, İzmit, Sakarya ve Bursa gibi yakın şehirlerden yoğun ilgi gördüklerini belirten Sakarya Aquapark Yöneticisi Erhan Gül, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sakarya Aquapark olarak lokasyonumuz sebebiyle farklı şehirlerden birçok misafiri ağırlama imkanımız oluyor. Misafirlerimize en iyi ve en yeni sistemleri sunmayı ilke ediniyoruz. Dünyadaki emsallerimizi yakından izliyoruz. Teknolojiden faydalanıyor, kaydıraklarımızın başında bulunan ekranlar sayesinde çarpışma ve yaralanmaların önüne geçiyoruz. Her kaydırağın başında bir görevli bulunuyor. Görevli, anlık olarak her gelen misafire gerekli talimatları ve genel güvenlik kurallarını bildiriyor. Gün boyunca yaptığımız kontrollerimiz ışığında misafirlerimizin sağlığı adına risk oluşturabilecek konulara karşı önlemler alıyoruz. Parkımızda 13 adet farklı su kaydırağı var. Bebeklerden yetişkinlere kadar her kesime özel yüzme alanlarıyla hizmet veriyoruz. Ailelerimiz için farklı havuz alanımız, arkadaşlarıyla eğlenmek isteyen gençler için de ayrı alanlarımız mevcut.”